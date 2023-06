ZTL a Cosenza: «anche i residenti dovranno pagare la tassa di passaggio»

COSENZA – “Tassa che ti passa…Sin da quella sul macinato, le tasse hanno costituito gioia e dolore per amministrazioni locali e governi nazionali che le hanno utilizzate per cercare di sanare – o almeno tentare -i bilanci pubblici disastrati. C’è da dire però che, recentemente, l’amministrazione Comunale di Cosenza ne ha (con un colpo da maestro) creato una – a dir poco – curiosa. A parlare sono i referenti del movimento politico La Cosenza che vuoi, Candida Tucci ed Ernesto Guardino, rispettivamente segretario cittadino è responsabile del dipartimento legalità.

“Parliamo dell’ultima tassa introdotta dall’amministrazione Caruso a carico dei proprietari le cui abitazioni sono circondate da strade a ZTL. Nella sostanza si dovrà pagare per ‘entrare a casa propria!!!”

Come è noto molte delle vie laterali di accesso a Corso Mazzini – spiegano Tucci e Giardino – sono state dotate di varchi per la limitazione del traffico, cosa che sta generando una quantità rilevante di sanzioni e l’amministrazione Caruso ha pensato bene (si fa per dire) di apporre una tassa di passaggio sulla propria proprietà in capo a tutti coloro che debbono attraversare obbligatoriamente dette vie per raggiungere i box e/o garage di proprietà…

L’idea è originale ma più che compiacerci ci fa riflettere ed è così che anche le riflessioni che i cittadini stanno facendo per capirne il senso, sono altrettanto originali. Qualcuno dice che è una spinta all’innovazione del mercato automobilistico ad inventare macchine volanti. Qualcuno, meno fantasioso, non se ne spiega la razio nemmeno sforzandosi.

Immaginiamo – concludono – che in un prossimo futuro verrà imposta anche una gabella per poter porre lo zerbino davanti alla propria abitazione”.