Volo sanitario d’urgenza da Cosenza a Roma per una neonata di 8 giorni

COSENZA – Una neonata di 8 giorni, che necessita cure specialistiche urgenti, è stata trasportata, con un volo sanitario d’urgenza da Cosenza a Ciampino, con un Falcon 900 del 31° Stormo dell’Aeronautica Militare.

Il volo d’urgenza, richiesto dalla Prefettura di Cosenza, è stato immediatamente disposto e coordinato dalla Sala Situazioni di Vertice del Comando della Squadra Aerea, la sala operativa dell’Aeronautica Militare che ha tra i propri compiti anche quello di attivare e gestire i trasporti sanitari urgenti, attraverso i velivoli che la Forza Armata tiene pronti, 24 ore su 24, ogni giorno dell’anno per questo genere di necessità.

La piccola paziente, ricoverata presso l’azienda Ospedaliera di Cosenza, è stata imbarcata sul velivolo Falcon 900 del 31° Stormo giunto sull’aeroporto di Cosenza ed ha viaggiato all’interno di una culla termica, accompagnata da un’equipe medica. Il velivolo è immediatamente decollato alla volta dell’aeroporto di Ciampino dove è giunto intorno alle 4 di questa notte. Poi, la piccola paziente ha continuato il suo viaggio in ambulanza verso l’Ospedale pediatrico Bambino Gesù di Roma. Il velivolo militare ha invece ripreso il servizio di prontezza operativa. Si tratta del terzo intervento salva vita effettuato in pochissime ore per un Falcon 900 del 31° Stormo.