Violenze e stalking, la Questura di Cosenza emette 33 provvedimenti contro soggetti pericolosi

Si intensifica l'attività della polizia per arginare violenza e illegalità con il supporto dell'attività svolta dalla Divisione Anticrimine

COSENZA – Il Questore della Provincia di Cosenza, Giuseppe Cannizzaro, nell’ambito delle attività finalizzate alla prevenzione dei reati e delle condotte socialmente pericolose, in tutta la Provincia, ha adottato una serie di misure di prevenzione che costituiscono uno strumento utile per prevenire la commissione dei reati. Negli ultimi giorni, a seguito delle numerose attività istruttorie svolte dalla Divisione Anticrimine, ha emesso 8 avvisi orali ed ha inoltrato al Tribunale di Sorveglianza 5 richieste di Sorveglianze Speciale di P.S.. Tali misure di prevenzione sono applicate ai soggetti ritenuti socialmente pericolosi, in particolare, in alcuni casi, sono state richieste per alcuni soggetti indiziati di violenze domestiche o atti persecutori.

Un’attenzione particolare si continua ad avere alla prevenzione della violenza contro le donne che rappresenta un grave problema, creando effetti negativi sulla salute mentale e fisica delle vittime. Al fine di prevenire questo spregevole fenomeno, sono stati emessi 10 ammonimenti nei confronti di altrettanti soggetti colpevoli di atteggiamenti violenti o molesti nei confronti delle vittime. Sono stati emessi 3 Fogli di via obbligatori, nei confronti di pregiudicati, pericolosi per la sicurezza pubblica, i quali si trovavano in un Comune diverso dalla loro residenza.

Agli stessi è stato inibito il ritorno nei suddetti Comuni per un periodo non inferiore a sei mesi. Sono stati adottati, altresì, 7 Dacur (Divieto di accesso alle aree urbane ) nei confronti di altrettanti soggetti quali indifferibili misure atte ad arginare gravi episodi di violenza urbana verificatisi nei mesi scorsi nella Città di Corigliano Rossano. I provvedimenti richiesti dal Commissariato di P.S. di Corigliano Rossano sono stati emessi dopo un’attenta attività istruttoria svolta dalla Divisione Anticrimine della Questura di Cosenza.

