Violenza donne. Firmato il “Protocollo Zeus” che punta alla prevenzione

COSENZA – Riabilitare lo stalker o il maltrattante autore di una violenza in famiglia, attraverso dei percorsi di giustizia riparativa o, laddove ce ne sia necessità,percorsi clinici di psicoterapia. E’ quanto prevede il “Protoccollo Zeus”, sottoscritto tra la Questura di Cosenza e l’Associazione Italiana Mediatori penali (A.I.Me.Pe. A.I.Me.Pe.) che già opera in questo settore, in Puglia ed in Campania. Un percorso del tutto volontario per chi lo vuole, incominciare dove viene supportato da un’equipe di lavoro multidisciplinare composta da figure come criminologi, avvocati, psicoterapeuti, educatori e mediatori. L’obiettivo prefisso è quello di attuare azioni concrete le cui finalità sono prevenire il fenomeno della violenza domestica e promuovere lo sviluppo e l’attivazione di metodologie che hanno come scopo il recupero e l’accompagnamento dei soggetti responsabili di violenza nelle relazioni affettive, limitando i casi di recidiva.

- Pubblicità Sky-