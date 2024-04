Violenza di Genere, Bo Guerreschi: ‘casi in aumento ma il sistema giudiziario genera confusione’’

COSENZA – Non è semplice ed immediato garantire sicurezza e giustizia alla vittima, specie quando si parla di violenza di genere, in una società, come l’ha definita Bo Guerreschi, economista e giurista, liquida, dove si parla troppo ma alla fine non si applicano le leggi che ci sono, ed è difficile arginare questo fenomeno perché c’è ancora tanta discriminazione. Bisogna lavorare attraverso la prevenzione, specie nelle scuole con i bambini, parlando con loro. Oggi, prosegue la Guerreschi, proponiamo dei test, che restano anonimi, che li aiutano ad interagire attraverso il gioco. Addirittura alcuni di loro ci scrivono via social e attraverso questo sistema riusciamo a fare emergere episodi di violenza. Secondo la Guerreschi l’aumento di casi di violenza sono da addebitare soprattutto al sistema giudiziario. Un sistema giudiziario che negli ultimi dieci anni è stato modificato ben quattro volte, generando solo confusione nei magistrati stessi. Per esempio, può capitare com’è già accaduto che lo stesso reato da due magistrati diversi, venga interpretato in modo differente.

