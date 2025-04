- Advertisement -

RENDE – Un incidente stradale si è verificato questa mattina intorno alle 6, sul tratto della Strada Statale 107 Silana Crotonese, nel territorio del comune di Rende, tra Piano Di Maio e Piano Monello. Due le auto coinvolte che, per cause in corso d’accertamento si sono scontrate. Sul posto i sanitari del 118 e i carabinieri per la dinamica del sinistro e per la gestione della viabilità.