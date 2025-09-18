HomeArea Urbana

Violento incidente sulla Statale 107 nei pressi di San Fili: coinvolti tre mezzi

Scontro frontale in direzione Paola. Sul posto carabinieri e ambulanze del 118. Traffico rallentato lungo la Silana Crotonese

S.G.
Scritto da S.G.
COSENZA – Un grave incidente stradale si è verificato stamattina lungo la Strada Statale 107 Silana Crotonese, in direzione Paola, dopo lo svincolo di San Fili. Secondo le prime ricostruzioni, l’impatto sarebbe stato frontale ed ha coinvolto tre veicoli. Al momento non è noto il numero di feriti, né la gravità delle loro condizioni, ma sul posto sono intervenute due ambulanze del 118 per prestare i primi soccorsi.

I carabinieri stanno effettuando i rilievi per chiarire la dinamica dell’incidente. Sul tratto interessato si registrano rallentamenti al traffico e disagi alla circolazione in entrambe le direzioni. Si raccomanda massima prudenza alla guida, soprattutto in condizioni di traffico intenso o visibilità ridotta.

In aggiornamento

