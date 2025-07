Vincenzo Divoto è il nuovo presidente del Rotary Club Cosenza Sette Colli

- Advertisement -

COSENZA – Come tradizione vuole, per il Rotary Luglio è il mese in cui ogni club rinnova il proprio organico per un nuovo anno all’insegna dell’impegno e del service. Lo ha fatto anche il Rotary Club Cosenza Sette Colli che per l’A.R. 2025/26 sarà guidato da un nuovo Presidente, Vincenzo Divoto, ingegnere e rotariano di lungo corso, che aveva già avuto l’incarico di guidare il Club nei primi sei mesi della sua nascita, dal dicembre 2021 al giugno 2022.

Suggestiva e partecipata la Cerimonia del Passaggio di Consegne, tenutasi presso La Tenuta dei Mantelli a Lappano, che ha visto la gradita partecipazione di numerose autorità rotariane: il neo Governatore del Distretto RI 2102 per l’A.R. 2025/26 Dino De Marco, i PDG Vito Rosano, Pasquale Verre e Francesco Petrolo, il Governatore Eletto Giacomo Saccomanno, il Segretario Distrettuale Francesco Chiaia, l’ADG Pierluigi Fava, Sergio De Buono (già Assistente Distrettuale per il Club negli anni 2023-2025), la Formatrice Distrettuale Antonietta Converso e Casimiro Giannuzzi (già Formatore Distrettuale per il Club negli anni 2023-2025), nonché Raffaele Zinno, Presidente della Commissione Tutela del Territorio e Ristrutturazione Urbana e Maria Francesca Valente, Delegata del Governatore alla Chirurgia Generale.

Apprezzata anche la presenza del Vice Sindaco del Comune di Cosenza Maria Locanto nonché quelle dei rappresentanti dei club Rotary del territorio – Cosenza, Castrovillari – I pulinit del Pollino, Cosenza Nord, Acri, S. Marco Argentano – Valle dell’Esaro Centenario. Trebisacce – Alto Jonio Cosentino, Rende, Cosenza Telesio, Rogliano – Valle del Savuto, Presila Cosenza Est, Montalto Uffugo – Valle del Crati, Mendicino – Serre Cosentine, E-Club of Calabria International – e dei Presidenti delle sezioni cittadine di Fidapa, Inner Wheel e Convegno di cultura ‘Maria Cristina di Savoia’, oltre ovviamente dei soci del RC Cosenza Sette Colli.

Nel suo intervento di commiato, il Presidente uscente Maria Francesca Valente ha ringraziato gli organi distrettuali, il Consiglio direttivo e tutti i Soci del club per averla aiutata a portare avanti le numerose attività svolte nell’ultimo anno, che sono state ricordate in un video mostrato alla platea. Nel suo discorso di insediamento, tenuto appena ricevuto il collare dalla Past President, Vincenzo Divoto ha tracciato le linee del proprio anno di presidenza, richiamando il motto dell’anno appena iniziato, UNITI PER FARE DEL BENE, che nelle sue intenzioni dovrà essere declinato secondo le direttrici seguenti dell’agire rotariano quotidiano: Ascolto, Proposta, Condivisione, Decisione, Azione. Il tutto permeato da valori fondamentali quali Tolleranza, Mitezza, Gentilezza, con il proposito, ha dichiarato, “di cercare sempre di coniugare nel nostro agire il NOI, ed abbandonare il nostro IO, anche se più rapido. Conto molto – ha proseguito Divoto – sulla sana amicizia rotariana e sulla responsabilità di ciascuno e mi aspetto un supporto importante e determinante da parte della nuova squadra, che ringrazio indistintamente per la disponibilità e l’impegno”. I

progetti che nei prossimi mesi interesseranno il Cosenza Sette Colli spazieranno dalla cultura al sociale, alla salute e allo sport, in continua sinergia con gli altri Club della città e dell’area urbana, per offrire un contributo concreto e tangibile alla crescita civile e sociale della comunità e del territorio, e per dare concretezza alla visione del Rotary secondo cui credere “in un mondo dove tutti i popoli, insieme, promuovono cambiamenti positivi e duraturi, nelle comunità vicine, in quelle lontane, in ciascuno di noi”.

Vincenzo Divoto ha poi presentato la squadra che lo affiancherà, ovvero il Consiglio Direttivo, composto da Luigi Caputo (Vice Presidente), Maria Francesca Valente (Past President), Giovanni Misasi (Presidente Incoming), Raffaele Zinno (Segretario), Piera Belcastro (Segretario Esecutivo), Enza Barbanera (Prefetto), Anna Maria Baudille (Co-Prefetto), Raffaele Gravina (Tesoriere), Francesco Bozzo (Consigliere Decano), Luigi Perri e Rita Stifani (Consiglieri). A loro si affiancheranno le commissioni Progetti (Presidente Raffaele Zinno), Immagine Pubblica e Comunicazione (Luigi Caputo), Amministrazione (Gianluca Berardi), Effettivo (Renato Perrotta), Rotary Foundation (Antonella De Luca), Giovani Leader (Piero Guido) e DEI (Anna Maria Baudille), che agiranno in stretta sinergia con il Consiglio Direttivo.

Ricco di contenuti anche l’intervento del neo Governatore Dino De Marco, che ha inteso anzitutto complimentarsi con il Club Cosenza Sette Colli per l’attività finora svolta nonostante la giovane vita associativa. Nel sottolineare la propria vicinanza al neo Presidente Divoto e a tutti i soci, De Marco ha poi ricordato le prime attività del Distretto 2102 per l’anno appena iniziato, a partire dal progetto sulle terapie digitali, recentemente presentato alla Camera dei Deputati con la partecipazione del presidente del Rotary International Francesco Arezzo, che è finalizzato a un censimento dell’offerta di terapie digitali sul mercato, allo scopo di monitorare il livello di accesso alla Digital Health da parte dei cittadini e alla creazione di una partnership istituzionale stabile con il Rotary da suggellare in occasione degli Stati generali della sanità digitale che si terranno nel prossimo mese di novembre presso l’Università della Calabria.