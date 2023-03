Villaggio Coldiretti. Caruso «disagi a cittadini e commercianti? Ripagati da un evento straordinario»    

COSENZA – L’atteso appuntamento di Coldiretti, che porterà, la prossima settimana, nel cuore di Cosenza il Villaggio Contadino, è “un evento unico. Una manifestazione di carattere nazionale, che dopo Roma, Milano, Palermo, Bologna e Bari giungerà nella nostra città” ha sottolineato il sindaco di Cosenza Franz Caruso aggiungendo che questa manifestazione “rilancerà l’immagine di Cosenza nel contesto nazionale”.

Villaggio contadino, attese decine di migliaia di persone

“Cosenza – ha spiegato Caruso – ha l’opportunità di ospitare per prima, nel 2023 – prosegue Franz Caruso – un’iniziativa di straordinaria valenza che lo scorso anno a Palermo ha fatto registrare numeri da record con oltre 500mila presenze. A voler tacere della promozione e della valorizzazione che questa manifestazione offre al comparto dell’agricoltura e dell’agroalimentare cosentino e regionale”.

Disagi fisiologici, ma ripagati dalla grandissima presenza di pubblico

Il sindaco ha anche parlato degli inevitabili disagi che potrebbero crearsi, con la chiusura al traffico di alcune strade cittadine (l’evento si svolgerà lungo tutto Corso Mazzini e su piazza dei bruzi). “Certo l’organizzazione di un grande evento nel nostro centro cittadino comporta, anche per motivi di sicurezza, la temporanea limitazione del traffico che potrebbe generare fisiologici disagi. Ma questi disagi, sono certo, verranno ampiamente ripagati dall’elevata presenza di partecipanti e pubblico, provenienti da tutta Italia, che si ritroveranno a Cosenza, per apprezzare le eccellenze in mostra e godere al tempo stesso delle bellezze del territorio. Già le strutture ricettive della città, ma anche molte dell’hinterland stanno facendo registrare il tutto esaurito e questo è un dato importante che fa ben sperare”.

Strumento di marketing territoriale straordinario per Cosenza

“Il Villaggio Coldiretti è un grande evento e come tale – conclude il Primo Cittadino di Cosenza – rappresenta uno strumento di marketing territoriale straordinario per il rilancio dell’immagine complessiva di Cosenza e della sua area vasta. Pur consapevole, pertanto, del disagio che si sta arrecando a cittadini e commercianti, che rappresentano, questi ultimi, i gangli vitali dell’economia cittadina, sono sicuro che i benefit e le positività che deriveranno del Festival dello street food contadino, ripagheranno pienamente i cosentini tutti”.