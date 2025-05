Villa Rendano rappresenterà Cosenza alla manifestazione nazionale ‘Monumenti Aperti’

- Advertisement -

COSENZA – Sarà grazie all’impegno della Fondazione Attilio ed Elena Giuliani se la città di Cosenza parteciperà per la prima volta alla manifestazione nazionale Monumenti Aperti, giunta quest’anno alla sua XXIX edizione. L’iniziativa, nata per promuovere la conoscenza e la valorizzazione del patrimonio culturale italiano, coinvolgerà nel 2025 ben 87 città in 19 regioni, con un itinerario diffuso che renderà accessibili oltre 800 monumenti su tutto il territorio nazionale.

Nel fine settimana compreso tra il 23 e il 25 maggio, Cosenza sarà rappresentata da Villa Rendano, dimora storica tra le più significative del tessuto culturale cittadino. La Villa, costruita alla fine dell’Ottocento, ospita oggi la sede della Fondazione Attilio ed Elena Giuliani e del Museo multimediale Consentia Itinera, realtà da sempre fortemente impegnata nella narrazione e valorizzazione dell’identità storica della città. L’apertura straordinaria di Villa Rendano costituirà un’occasione di rilievo per approfondire il valore storico, architettonico e culturale di un luogo che ha saputo coniugare la conservazione della memoria con una costante attività di ricerca, formazione e divulgazione.

Coerentemente con la vocazione formativa dell’iniziativa, le visite saranno curate da studenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado di Cosenza, appositamente formati per guidare il pubblico alla scoperta del monumento, offrendo una lettura attenta e documentata del suo significato storico e simbolico.

Il progetto

Valorizza il ruolo delle nuove generazioni nella tutela del patrimonio e nella trasmissione della memoria, promuovendo un modello di cittadinanza attiva e consapevole. Numerosi gli istituti scolastici cosentini che hanno risposto con entusiasmo all’iniziativa, riconoscendone il valore formativo e sociale. Tra questi:

• il Liceo Classico “B. Telesio”

• il Liceo Scientifico “G.B. Scorza”

• il Liceo Scientifico “R. Misasi”

• il Liceo Classico “Gioacchino da Fiore”

• la Scuola Secondaria di Primo Grado “B. Zumbini”

Con questa partecipazione, la Fondazione Attilio ed Elena Giuliani conferma e rafforza il proprio impegno nella diffusione della cultura e nella costruzione di un dialogo intergenerazionale basato sulla conoscenza, sul rispetto e sulla valorizzazione del patrimonio comune.