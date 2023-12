Vigilia di Natale, a Cosenza l’aperitivo è un rito: bar presi d’assalto tra Spritz e cuddruriaddri

COSENZA – L’autentico rito dell’aperitivo della vigilia di Natale è tornato con tutta la sua marea umana che da anni invade il centro di Cosenza. Migliaia di persone di ogni età che si ritrovano in strada per brindare e scambiarsi gli auguri, magari rivedere amici che non si incontrano da tempo o che vivono fuori e tornano per le festività. Non coinvolge solo il centro cittadino: l‘aperitivo della vigilia ormai è uno status per l’intera città, ed è organizzato praticamente da tutte le attività commerciali.

In poche ore, come al solito, la zona della movida si è riempita di persone. Un rito collettivo cui non rinunciano soprattutto i più giovani, che nei giorni festivi, liberi da impegni di studi e di lavoro, si ritrovano con gli amici.

Protagonisti dell’aperitivo del 24 Dicembre sono naturalmente l’alcol e gli stuzzichini, ma non manca la musica, affidata di solito ai Dj Set. Si respira una bella atmosfera di festa in città, e non solo nel centro. Spritz e aperitivo a Cosenza sono d’obbligo nella mattina del 24 Dicembre. Si beve per tutta la giornata, l’importante – ricordate – è non esagerare, anche perché dopo la baldoria si torna a casa per affrontare il cenone con i parenti.