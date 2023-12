Vigili del fuoco di Cosenza celebrano Santa Barbara, patrona del corpo nazionale

COSENZA – Il 4 dicembre, gli uomini e le donne del Corpo Nazionale dei Vigili del fuoco, nel ritrovarsi con le comuni origini e valori, festeggiano solennemente la loro Santa Patrona. A Cosenza sono state programmate una serie di iniziative. Lunedì, alle 10.30, presso la chiesa di San Domenico, in piazza Tommaso Campanella, sarà celebrata una Santa Messa, presieduta dall’Arcivescovo di Cosenza, Mons. Giovanni Checchinato, e concelebrata dal cappellano Don Piermaria Del Vecchio. Presenzieranno alla celebrazione, il Comandante Provinciale dei Vigili del Fuoco di Cosenza, Giampiero Rizzo, il Prefetto di Cosenza, Vittoria Ciaramella e le massime autorità civili, militari e religiose della città, oltre alle rappresentanze di personale dei Vigili del Fuoco in quiescenza.

Alle 11.45 circa, al termine della Messa si andrà verso piazza dei Bruzi dove a mezzogiorno, il personale del Comando Provinciale di Cosenza e gli appartenenti al Nucleo specialisti Speleo-Alpino-Fluviale (S.A.F.), si caleranno dalla sommità del prospetto principale del palazzo comunale, dispiegando una cortina tricolore e una cortina con l’effige di Santa Barbara.

Verranno poi esposti oltre ad automezzi di nuova generazione anche alcuni mezzi storici e verrà presentato il progetto esecutivo, attraverso un video rending, della nuova sede del Comando Provinciale che sorgerà entro la seconda metà del 2025 in Viale Magna Grecia (in foto).

Inoltre fino a fine manifestazione, in piazza dei Bruzi, il personale dell’associazione nazionale dei Vigili del Fuoco allestirà una “pompieropoli” nella quale i bambini delle scuole primarie potranno cimentarsi in attività ludiche connesse con l’attività dei VVF In allegato si trasmette altresì un breve resoconto delle attività svolte nel 2023 dal Comando.

L’attività dei vigili del fuoco di Cosenza nel 2023

I vigili del fuoco che operano nelle 7 sedi della provincia (Cosenza, Scalea, Paola, San Giovanni in fiore, Corigliano Rossano, Castrovillari, Rende e Trebisacce) sono stati impegnati nel corso dell’anno in ben 9.816 gli interventi di soccorso, circa 27 al giorno. Sono stati 2.141 gli incendi boschivi che hanno registrato il loro intervento, 318 interventi per il maltempo, 267 incidenti stradali e 784 soccorsi alle persone.

Clicca Qui per il report delle attività