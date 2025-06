Vietato girare in costume e a torso nudo a Diamante: firmata l’ordinanza anti-inciviltà

- Advertisement -

DIAMANTE (CS) – Il sindaco di Diamante, Achille Ordine, ha firmato l’ordinanza n. 21 del 30 giugno 2025 che vieta di circolare o sostare in costume da bagno o a torso nudo per le strade, le vie, le piazze, gli esercizi commerciali e le aree verdi di tutto il territorio comunale. Eccezione fatta per quanto strettamente correlato alle aree e alle attività di balneazione o ai luoghi aperti al pubblico che, per natura o destinazione, prevedano la possibilità di stare in costume da bagno o a torso nudo.

Il provvedimento con disposizioni urgenti a tutela del decoro urbano è entrato in vigore oggi, 30 giugno, data di pubblicazione dell’ordinanza sindacale sull’Albo Pretorio del Comune di Diamante, e sarà valido fino al 30 settembre 2025. L’Amministrazione comunale adamantina vuole, con tali disposizioni, quindi arginare questa pratica, sempre più diffusa, che non rispetta le norme elementari di decoro, il comune senso del pudore, mettendo a disagio gli altri, e compromette l’immagine turistica della Città. Previste sanzioni che vanno da 25 a 500 euro per chi non rispetterà il divieto.