COSENZA – Il Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, presieduto dal Prefetto di Cosenza Vittoria Ciaramella, questa mattina ha approvato ulteriori progetti per impianti di videosorveglianza. L’obiettivo è quello di garantire ulteriore sicurezza, combattere degrado e vandalismo, gli atti criminali e rendere le strade sempre più sicure con un controllo maggiore del territorio.

I Comuni che hanno presentato le progettualità sono quelli di Cosenza, San Giovanni in Fiore e Paola. I citati Comuni sono stati individuati dal Ministero dell’Interno, nell’ambito del Programma Operativo Complementare (c.d. POC legalità) quali possibili beneficiari di finanziamenti per la realizzazione di dette progettualità.

Dopo la verifica da parte dell’Organo specialistico della Polizia di Stato della compatibilità tecnica delle progettazioni presentate, in sede di Comitato ne sono state collegialmente valutate le ricadute in termini di sicurezza urbana, apprezzandone l’efficacia. Ne è seguita, pertanto, l’approvazione per il definitivo inoltro alla Segreteria Tecnica del Ministero dell’Interno, nella consapevolezza che l’implementazione ed il potenziamento degli impianti già esistenti e la creazione di nuovi sistemi daranno sicuro impulso e valido ausilio all’attività investigativa ma anche a quella di prevenzione.

A novembre dello scorso anno, sempre il Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, aveva già approvato i progetti per gli impianti di videosorveglianza presentati dai comuni di Cosenza, Amantea, Castrovillari, Corigliano Rossano, Montalto Uffugo e Rende.