Videoclip e nuova canzone per il Cosenza Calcio, l’invito al popolo rossoblu a partecipare

COSENZA – L’appuntamento è fissato per martedì 20 Giugno alle 17.15 in Piazza XV Marzo, di fronte al teatro Rendano, e tutto il popolo rossoblu, potrà partecipare alla realizzazione del videoclip sulla nuova canzone del Cosenza Calcio “La storia continuerà” scritta, composta e arrangiata dal duo “Luhma”, composto da Luca Mazzotta e Marco Reda (in arte Morgan Reda) entrambi di Cosenza. Chi volesse partecipare può inviare, alla mail luhmaofficial@gmail.com, indicando nome, cognome, numero di telefono, indirizzo mail e autorizzazione ad essere ricontattati, o tramite chat privata facebook e instagram.

La passione per il ‘Magico Cosenza’ ha spinto i Luhma a realizzare la canzone con il seguente ritornello:

“Io per sempre ci sarò,

anche quando soffrirò

non ti lascerò mai sola, anche con un nodo in gola

Canterò una canzone d’amore

anche se mi tradirai

non potrà finire mai

Rosso è la mia passione, blu la mia emozione

più ti guardo e più m’innamoro

oh oh oh oh oh oh

oh oh oh oh oh oh

Rosso è la mia passione, blu la mia emozione

più ti guardo e più m’innamoro”

E’ richiesto a chi volesse prendere parte a questo entusiasmante progetto, di imparare il ritornello e di venire muniti di sciarpe, bandiere e quant’altro per rendere la scenografia tutta colorata di rossoblu. Nel brano ci sarà un coro di piccoli ultrà, quindi sono invitati anche bambini e ragazzi minorenni, accompagnati dai genitori, per prendere parte alle riprese. Il promo Troverete già presente il promo del videoclip con il testo del ritornello sul canale ufficiale youtube dei Luhma.