Vicenda Marca, il Gip di Cosenza proscioglie Cariola: «ingiustamente accusato dai Marulla»

COSENZA – Il Gip di Cosenza mette la parola fine alla querelle sull’affidamento del Marca nella battaglia legale tra la famiglia Marulla e Andrea Cariola. A darne notizia, lo stesso imprenditore cosentino in una nota.

“Sebbene sia ancora amareggiato per quanto subito negli ultimi anni, attesa la rilevanza pubblica che hanno assunto, mio malgrado, i fatti, è con estrema soddisfazione che oggi posso comunicare la fine di una vicenda giudiziaria che mi ha visto indagato perché sono stato ingiustamente accusato da persone che mai avrei immaginato arrivassero a tanto, ossia gli eredi Marulla”, scrive Antonio Cariola.

L’accanimento giudiziario e mediatico ai miei danni inizia nel 2021 quando gli eredi Marulla sporgono querela nei miei confronti ipotizzando una cattiva gestione della società Marca e un tentativo da parte mia di estrometterli dalla predetta società. Ma c’è di più. I Marulla non si sono fermati a questo. Infatti, oltre a scomodare l’autorità giudiziaria penale con le loro illazioni, rivelatesi del tutto infondate, hanno altresì compulsato la Procura Federale, mi hanno diffamato anche all’interno degli ambienti vicini al Cosenza Calcio costringendomi con tale condotta molesta ad interrompere in diverse occasioni la mia attività di imprenditore -incalza – per dimostrare con atti e documenti la mia totale estraneità alle stesse diffamazioni.

In particolare io e la mia famiglia non possiamo dimenticare le aggressioni verbali e mediatiche da noi subite perché fatte dalle persone che hanno commentato un post chiaramente diffamatorio pubblicato sui social da parte del figlio di Marulla Kevin, lo scorso Agosto 2022, in cui ha scritto al mio indirizzo la frase “crudeltà morale”, il post era denigratorio anche nei confronti della società che egli, seppur in minima parte, rappresenta. Il figlio di Marulla ha invitato persino il Comune di Cosenza a prendere una posizione assolutamente negativa nei confronti della società Marca solo per danneggiarla”.

La vicenda giudiziaria

“Nel corso dei sedici mesi dall’avvio delle indagini a seguito della querela sporta infondatamente dagli eredi Marulla contro di me, – prosegue Cariola – vi sono state due richieste di archiviazione da parte del PM procedente, dopo l’atto di opposizione degli eredi Marulla alla prima richiesta di archiviazione il PM ha delegato le indagini al Nucleo Operativo della Guardia di Finanza che ha verificato, dopo aver investigato, la corretta tenuta delle scritture contabili della società. Ed il PM ha così richiesto una nuova (la seconda) archiviazione che è stata puntualmente opposta dagli eredi Marulla.

Ma queta volta è intervenuta la definitiva conclusione con l’archiviazione da parte del GIP Dott.ssa Gallo che ha accolto in pieno le tesi dei miei difensori gli Avvocati Francesco Chiaia e Massimo Petrone così mi ha pienamente prosciolto, ed oltre a statuire che la notizia di reato è assolutamente infondata, nel provvedimento di archiviazione, ha dato conto testualmente che il Cariola nelle richieste fatte al Comune di Cosenza si sarebbe accollato personalmente i debiti pregressi della società, per cui si sarebbe realizzato un vantaggio per i soci della società Marca.

Non serbo alcun rancore, – precisa Cariola – ma devo scusarmi con i miei familiari per essere stato causa di giorni di ansia e di tensioni e li ringrazio di cuore per il supporto e la forza che mi hanno trasmesso nell’affrontare una questione etica e morale nei confronti di una famiglia a cui sono stato particolarmente legato per amore di Gigi.

Ringrazio Vincenzo Cosa, altro socio storico del Marca, per la trasparenza e l’onestà che da sempre lo contraddistingue. Ringrazio due professionisti esemplari gli Avvocati Massimo Petrone e Francesco Chiaia che mi hanno difeso convinti della evidente infondatezza delle accuse mossemi.

Siamo più vivi che mai, il Marca, che mi onoro di rappresentare, ha appena iniziato la sua stagione sportiva nel migliore dei modi. Siamo in contatto giornalmente con i Dirigenti del Comune di Cosenza ed a breve presenteremo un importante project financing per rifare il look al Marca, al fine di migliorare strutture e servizi a disposizione della comunità. Giustizia è fatta!”