Via Soluzzo Cavalcanti, cittadino protesta «strada pericolosa e piena di buche profonde»

COSENZA – “Tutto il percorso stradale di via Soluzzo Cavalcanti, da mesi, è pericoloso“. Inizia così la lettera inviata da un lettore di Quicosenza che invia anche alcune foto. “Un pericolo per i mezzi di soccorso, ma anche per le auto e gli altri mezzi perché tutto il tracciato è pieno di buche profonde e i conducenti dei veicoli che percorrono tutti i giorni, hanno riportato danni importanti a pneumatici, ammortizzatori. Per non parlare del rischio di incidenti visto che molti, per evitare le buche, occupano l’altra corsia con il rischio che i veicoli che transitano dal lato opposto possono scontrarsi”.

“Noi tutti cittadini di Cosenza – scrive – chiediamo al sindaco di prendere seri provvedimenti per ripristinare al meglio la pavimentazione stradale. Quel finanziamento che era stato annunciato per far fronte al problema è arrivato? E se è arrivato perché non vengo eseguiti i lavori per bene così da evitare di mettere un sacco di bitume? Siamo stanchi di subire anche i danni, visto che il Comune non paga nulla e siamo costretti a togliere di tasca nostra i soldi per riparare i mezzi”.