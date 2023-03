Via Padre Giglio, discarica a cielo aperto: topi, pneumatici e immondizia di ogni genere

COSENZA – Continuano incessanti le segnalazioni, alla nostra redazione, su degrado e abbandono che regnano nel cuore della città di Cosenza: siamo su via Padre Giglio, sotto la sopraelevata. Questa superficie è ormai diventata una discarica abusiva a cielo aperto.

Il tutto nell’indifferenza dell’amministrazione comunale: “nessuno si è degnato di venire a pulire” nonostante le numerose denunce continua lo scempio non più accettabile in un pezzo di Cosenza ormai dimenticato. Più passano i giorni e più la spazzatura si accumula anche per colpa di incivili che arrivano a lasciare i loro sacchi in barba a qualsiasi senso civico.

Come potete veder dalle foto c’è davvero di tutto compresi penumatici, materassi e ferraglia varia. Si tratta di una vera e propria emergenza igienico-sanitaria visto che la sporcizia e i residui di cibo fanno la gioia dei topi. Degrado sociale, emarginazione, pericolo per i cittadini: sono immagini che si fatica a pensare che siano del centro della città di Cosenza. Una situazione che mette a rischio l’incolumità degli ignari passanti e degli abitanti che ogni giorno attraversano quest’immondezzaio.