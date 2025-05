- Advertisement -

COSENZA – Due varianti su via XXIV maggio. Come avevamo anticipato dalle pagine di quicosenza.it, dopo essersi fatta carico delle proposte e delle richieste arrivate da cittadini e commercianti, e in attesa che si proceda con gli attesi lavori su Via Reggio Calabria (dovrebbero essere stati completati tutti gli espropri), per alleggerire ancora di più il traffico in centro città l’Amministrazione Comunale di Cosenza si è impegnata per provare ad aprire due varianti: due strade di raccordo che colleghino l’importante arteria cittadina con viale Giacomo Mancini.

Collegare via XXIV maggio a viale Mancini

Una ferma volontà soprattutto dell’assessore ai quartieri, alle frazioni, alla partecipazione e al decoro urbano del Comune di Cosenza Francesco De Cicco. Lo stesso assessore lo aveva messo nero su bianco nel programma della sua campagna elettorale: impegnarsi a trovare una soluzione su una via cittadina che presenta una mole di traffico oramai insostenibile e che presenta delle criticità vista l’impossibilità di percorrerla velocemente da parte dei mezzi di pubblica sicurezza e di soccorso.

Un vero e proprio imbuto che, in pratica, non ha via di uscita mentre si percorre la strada (se non arrivando fino all’autostazione) e che si può imboccare solo passando da un’altra zona intasata come quella dei due Fiumi.

Ecco le due strade di raccordo individuate

Dopo aver ricevuto il via libera dal Sindaco ed aver fatto redigere una serie di progetti, lunedì prossimo l’assessore De Cicco, insieme all’assessore alle attività produttive Massimiliano Battaglia e ai dirigenti del comune di Cosenza (ci sarà anche il dirigente del settore Lavori Pubblici) effettuerà un nuovo sopralluogo per capire le reali possibilità di creare due varianti che dovrebbero concretizzarsi nel collegamento tra Viale Mancini e Via XIIV Maggio. Da quanto appreso sarebbero state individuate come varianti da poter collegare via Molinella e via del Tigrai (che passa di fianco l’ex hotel Centrale). Lunedì, al termine del sopralluogo ne sapremo certamente di più.