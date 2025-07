Verso l’esodo estivo, riunione in Prefettura a Cosenza del ‘Comitato Operativo di Viabilità’: via i cantieri sull’A2

- Advertisement -

COSENZA – E’ pronto il piano viabilità per l’esodo estivo. Ieri la Prefettura di Cosenza ha ospitato la riunione del COV – Comitato Operativo di Viabilità per fare il punto sulle strategie di gestione dell’esodo estivo 2025 lungo la rete stradale e autostradale della provincia. L’incontro, convocato dal Prefetto di Cosenza, ha visto la partecipazione di Anas – Area Gestione Rete A2 del Mediterraneo, Anas Viabilità Ordinaria Calabria, delle Forze dell’Ordine, del Comando dei Vigili del Fuoco, del COA di Lamezia Terme, della Polizia Stradale, della Polizia Provinciale, della Protezione Civile Regionale e dei Comuni di Rende e Cosenza.

Cantieri rimossi entro il 25 luglio sull’A2

Nel corso della riunione, è stata approvata la pianificazione per l’Autostrada A2 del Mediterraneo, predisposta da Anas dopo un’attenta valutazione tecnica e operativa. Uno dei punti cardine è la rimozione dei cantieri in corso, che verrà completata entro il 25 luglio, così da garantire la piena fruibilità dell’infrastruttura nei giorni di massimo afflusso.

Particolare attenzione è stata dedicata alla gestione dei percorsi alternativi: gli Enti proprietari delle strade hanno confermato la disponibilità e l’agibilità di itinerari secondari, che saranno comunicati tempestivamente in caso di emergenze o blocchi autostradali. È stato inoltre annunciato il completamento dei lavori di ammodernamento su alcune arterie statali di rilievo, tra cui:

– SS18 – Galleria Coreca

– SS283 – Tratto Tarsia–Guardia Piemontese

Anas ha assicurato il potenziamento dei presidi per la sicurezza stradale, prevedendo la presenza di postazioni di soccorso dislocate strategicamente lungo l’intero tratto autostradale, attivabili in base al flusso del traffico. Il monitoraggio sarà attivo H24, grazie alla sala operativa centrale di Anas, che permetterà un costante controllo dei volumi di traffico e delle condizioni della rete.

Coordinamento e assistenza: sinergia tra istituzioni

La riunione ha rafforzato la cooperazione tra i vari enti coinvolti nella gestione della viabilità. Verrà mantenuto un collegamento diretto e continuo tra le amministrazioni locali, le forze dell’ordine e i vigili del fuoco per agire tempestivamente in caso di criticità. Inoltre, il Prefetto e Anas hanno richiamato gli automobilisti alla prudenza e al rispetto delle ordinanze, invitando l’utenza a verificare l’efficienza del proprio veicolo prima di intraprendere un viaggio, soprattutto nei giorni di maggiore traffico previsti tra fine luglio e inizio agosto. Per ricevere aggiornamenti in tempo reale sulla viabilità, Anas ricorda che è possibile xonsultare il sito web www.stradeanas.it oppure contattare il numero verde gratuito 800 841 148.