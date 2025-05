Verso il voto: “5 domande per 5 risposte” agli aspiranti sindaci di Rende, Quicosenza “interroga” i candidati

- Advertisement -

RENDE – Ad una settimana dalla presentazione delle liste e a poco meno di un mese dalla chiamata alle urne, è iniziata la campagna elettorale dei cinque candidati a sindaco di Rende, in una delle tornate più difficili e cruciali per il comune di Arintha dell’ultimo decennio, dopo due anni e mezzo di commissariamento. I cittadini rendesi saranno chiamati non solo a scegliere chi guiderà il Comune per i prossimi cinque anni, ma anche a riflettere su quale visione di città intendono costruire nel futuro.

In campo Giovanni Bilotti, candidato ufficiale del Partito democratico; Marco Ghionna che rappresenta l’intero centrodestra unito (anche se non ufficialmente sotto i simboli di partito); Sandro Principe, tornato in campo supportato da civiche, riformisti e socialisti; Rossella Gallo candidata del Movimento 5 Stelle che ha trovato l’appoggio di Rifondazione Comunista e AVS e infine, Luciano Bonanno outsider che si è detto pronto a far rinascere Rende.

Nelle prossime settimane, gli elettori si troveranno a riflettere, discutere, confrontarsi e – auspicabilmente – a scegliere con consapevolezza, chi vestirà la fascia tricolore e guiderà il Comune nelle prossime importantissime sfide.

Il nostro giornale, Quicosenza.it, si pone come sempre al servizio dei suoi lettori e per questo, sulle nostre pagine online, daremo spazio alle voci dei candidati su alcuni dei temi caldi che riguardano il futuro di uno dei comuni più importanti della provincia di Cosenza e strategici nell’area urbana. Li “interrogheremo” su quelli che, la redazione giornalistica di Quicosenza, ha ritenuto argomenti cruciali e pubblicheremo una serie di articoli esclusivi per far conoscere le loro idee e prospettive di sviluppo dell’intero territorio.

Cinque domande per cinque risposte

Cinque domande le cui risposte di ciascun candidato, saranno restituite ai lettori al fine di offrire loro un servizio: conoscere le priorità e i programmi che ogni candidato intende portare avanti. Lo faremo con il rigore dell’informazione, senza indulgere nella propaganda, con l’obiettivo di offrire una panoramica chiara e completa, in vista del giorno in cui gli elettori si recheranno alle urne per esprimersi.

Presenteremo i candidati, le loro visioni ed esperienze diverse, spesso contrapposte, ma accomunate, siamo certi, dalla volontà di lavorare per il bene comune. Alcuni sono nomi noti e con carriere consolidate; altri si affacciano alla politica per la prima volta, portando energie nuove e promesse di rinnovamento. Chi si candida a rappresentare i cittadini dovrà dimostrare concretezza, serietà e capacità di visione. In questa direzione però, riteniamo altrettanto importante il ruolo dei cittadini-elettori che dovranno essere esigenti e vigili, informarsi, partecipare per poi votare ed esprimersi consapevolmente.

Il nostro impegno dunque, sarà quello di raccontare questa campagna elettorale senza filtri o pregiudizi, e senza dimenticare che ogni singolo voto ha un peso. Quello che offriremo nei prossimi giorni, sarà uno spazio aperto al confronto, ma anche al controllo: perché la democrazia ha bisogno di parole oneste prima ancora che di promesse, ma soprattutto di visioni concrete che possano diventare opere a favore del bene del cittadino che merita attenzione, rispetto e partecipazione.

Il nostro compito sarà quello di offrire un’informazione chiara, senza favoritismi e senza sconti perchè tra poche settimane si andrà al voto, e non si tratta solo di eleggere un sindaco o un consiglio comunale ma di scegliere una direzione, un’idea di comunità e la strada da percorrere nel prossimo futuro.