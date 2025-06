- Advertisement -

COSENZA – Tutto è pronto per restituire ai cittadini la storica Villa Vecchia di Cosenza dopo i lavori di restyling, messa in sicurezza e pulizia da 2,7 milioni di euro grazie ai fondi CIS che hanno permesso anche importanti lavori e interventi di ingegneria naturalistiche mirati principalmente a salvaguardare gli alberi storici presenti ma anche alla piantumazione di nuovi alberi, la riqualificazione dei fabbricati esistenti e delle panchine storiche, un nuovo impianto di illuminazione e così via.

Caruso “la rinascita della Villa Vecchia con una grande festa popolare”

“Inaugureremo la rinascita della Villa Vecchia, con una grande festa popolare, ma dai costi modici, venerdì prossimo, 20 giugno, alle ore 18.30” ha annunciato il sindaco Franz Caruso. “Grazie al corposo intervento di recupero e riqualificazione, finanziato dai cantieri CIS per 2 milioni 731.183,50 euro, la vecchia villa comunale, ritorna a brillare del suo antico e prestigioso fascino. Da anni il patrimonio arboreo e materiale del nostro più importante polmone verde, a causa anche dell’incedere del tempo, si era depauperato ed impoverito e nessuno mai, prima di noi, ci aveva messo mano. Noi lo abbiamo fatto, dando vita ad un’operazione unica nel suo genere per complessità e risorse finanziarie impegnate che si inserisce a pieno titolo nella più ampia strategia di rigenerazione, valorizzazione e rivitalizzazione del centro storico”.

Da Mancini mai un intervento così radicale alla Villa Vecchia

non c'è stato mai un intervento così massiccio e complessivo come quello che stiamo attuando noi. Il mio vanto più grande è senza dubbio l'essere riuscito a portare l'Università nella nostra Cosenza Vecchia, avverando il sogno dei miei predecessori, ma abbiamo fatto veramente tanto di più, a cominciare, per fare un solo esempio, dalla messa in sicurezza di alcune frane su cui non si interveniva da anni, quali quella del costone di Portapiana su via Vittorio Emanuele, di Via Cavalcanti, Via Garibaldi e via Grotte San Francesco D'Assisi, Corso Vittorio Emanuele ecc. Imponente e massiccio, poi, l'intervento progettuale di Agenda Urbana, con 11 interventi già completati, in cui sono presenti ben 20 progetti innovativi di welfare che hanno significato aiuti concreti per famiglie in difficoltà o individui discriminati ed il finanziamento di 12 imprese nel campo della cultura e del turismo.

A voler tacere del CIS che è partito dalla riqualificazione di Piazza Amendola per altri complessivi 11 cantieri già aperti, per circa 40 milioni di euro, che dovranno essere terminati entro dicembre 2025 e tra questi, per come detto quello della Villa Vecchia a cui, finalmente abbiamo ridato dignità e che ora consegneremo alla fruibilità dei cosentini e dei tanti visitatori e turisti della città”.

Alimena “importanti lavori di conservazione e restauro”

Francesco Alimena che sottolinea: “Sono stati eseguiti importanti lavori di conservazione e restauro, portati avanti secondo le normative vigenti in tema di recupero architettonico con la continua supervisione della Sopraintendenza di Cosenza. L’inaugurazione oggi sarà anche il simbolo di un rinnovato legame tra la comunità e il suo patrimonio e con l’occasione informeremo la cittadinanza sugli altri Undici cantieri che stanno trasformando il volto del centro storico, raccontati attraverso banner informativi che ne sveleranno obiettivi e risultati”. Soddisfatto del completamento dei lavori il consigliere delegato al CIS ed al centro storico,che sottolinea: “Sono statiportati avanti secondo le normative vigenti in tema di. L’inaugurazione oggi sarà anche il simbolo di un rinnovato legame tra la comunità e il suo patrimonio e con l’occasione informeremo la cittadinanza sugli altri Undici cantieri che stanno trasformando il volto del centro storico, raccontati attraverso banner informativi che ne sveleranno obiettivi e risultati”.

“Cosenza Summer Fest”: musica, food, giochi ed eventi

L’inaugurazione della Villa Vecchia si inserisce all’interno del “Cosenza Summer Fest”, il primo degli eventi nel centro storico che darà il via alla programmazione estiva del Comune di Cosenza, in cui sono da annoverare il Rendano Arena ed il Festival delle Invasioni.

La festa avrà inizio, alle 18:30, con i saluti istituzionali del sindaco di Cosenza Franz Caruso, seguiti dal taglio del nastro alla presenza di autorità civili e religiose. Da quel momento, il parco si animerà con:

Live musicali lungo il viale e un DJ set nel gazebo centrale

Degustazioni e showcooking per scoprire le eccellenze enogastronomiche locali

Il Mercato Artigianale del Centro Storico, promosso dal KAEP (Comitato Attività Economiche Produttive)

Un’area food con food truck posizionati nell’area del nuovo bar della Villa Vecchia

Un’area giochi per famiglie e bambini con laboratori creativi

Ma la vera sorpresa sarà in Piazza XV Marzo: una mongolfiera permetterà ai visitatori di ammirare Cosenza da una prospettiva unica, librarsi sopra la città e scoprirne i tesori dall’alto. Per garantire la sicurezza, la piazza sarà chiusa al traffico.