Veicoli elettrici: parcheggi gratis in tutta la città per i residenti di Cosenza e provincia

COSENZA – Parcheggi gratis per le sole auto elettriche in tutte le aree pubbliche a raso delle strade di proprietà comunale per incentivare e agevolare la mobilità sostenibile e green. Questo quanto stabilito dalla Giunta comunale che ha approvato la delibera con cui si viene autorizzato, in via sperimentale e temporale, la possibilità per tutti i proprietari (ed equiparati) di veicoli a trazione esclusivamente elettrica, residenti a Cosenza e nella provincia, di poter parcheggiare gratuitamente, su tutto il territorio comunale, sugli stalli delimitati dalle strisce blu, previo solo il versamento del rimborso delle spese amministrative per l’anno solare di 35 euro.

Tra gli obiettivi dell’Amministrazione Comunale, infatti, c’è proprio quello di spingere sempre di più sula mobilità alternativa, a zero o assai ridotto impatto ambientale e lo sviluppo di un modello di trasporto collettivo mediante vetture elettriche. Dunque, i cittadini di Cosenza e provincia che ne faranno richiesta, previo il pagamento del tributo da 35 euro, a titolo di rimborso delle spese sostenute dall’Ente riceveranno una parking card con un contrassegno autorizzativo valevole per tutto l’anno solare 2024 e valido fino al 31 dicembre, che gli permetterà di parcheggiare gratis sulle strisce blu. Ad oggi il parcheggio era consentito solo a chi effettuava una ricarica della propria auto elettrica negli appositi spazi presenti.