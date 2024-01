Vaticano: Papa nomina don Pasquale Panaro, membro del Capitolo della Basilica di San Pietro

COSENZA – Don Pasquale Panaro è stato nominato dal Papa quale membro del Capitolo della Basilica di San Pietro in Vaticano. L’Arcivescovo di Cosenza-Bisignano, monsignor Giovanni Checchinato, ha ricevuto una lettera dal cardinale Segretario di Stato, Pietro Parolin, il quale ha informato il Pastore e la Chiesa cosentina che il rev.do don Pasquale Panaro è stato nominato, ad quinquennium, da papa Francesco, Canonico del Capitolo della Basilica Papale di San Pietro in Vaticano.

Don Pasquale, del clero dell’Arcidiocesi di Cosenza-Bisignano, originario di Paola, ha compiuto gli studi di teologia nel Seminario Teologico Cosentino. È stato ordinato sacerdote il 23 giugno del 2017. Ha svolto per diversi anni il servizio di segretario particolare dell’Arcivescovo Nolè è di viceparroco della Cattedrale. Ha conseguito anche il diploma di Organo e composizione organistica presso il Conservatorio di Cosenza; attualmente è a Roma per gli studi in teologia Biblica presso la Pontificia Facoltà Gregoriana. L’Arcivescovo di Cosenza-Bisignano ha espresso la sua gioia e quella della chiesa cosentina ed il suo ringraziamento a papa Francesco per aver guardato al presbiterio di questa arcidiocesi.