Vandalizzata la villa comunale di Montalto, il sindaco Faragalli: «Basta con questo schifo» – VIDEO

MONTALTO UFFUGO (cs) – Rabbia amarezza questa mattina per gli atti vandalici verificatisi nella villa comunale di Taverna di Montalto Uffugo. In un video sul suo profilo social il sindaco Biagio Faragalli si sfoga contro chi ha danneggiato le giostre del parco giochi, definendolo “uno schifo”.

“Questo è quello che succede alla Villa Comunale di Taverna, le pietre sono state messe qua, che sicuramente non sono venute a piedi, le pietre sui giochi, giochi nuovi acquistati per 31 mila euro“, si sfoga Faragalli. “Allora, ai signori che si permettono di commentare e fare post sulla villetta comunale, voglio dire di essere rispettosi nei confronti della loro comunità, perché non so chi è stato, di sicuro sto andando dai carabinieri, perché ci sono le telecamere, e sporgerò denuncia. Così – concludiamo finiamo questo schifo”.