US ACLI Cosenza, parte il contest under calcettisti. L’appello di Cristian: “votatemi”

COSENZA – La US ACLI Cosenza ha dato il via a un’entusiasmante competizione dedicata ai giovani calciatori, il Contest Under Calcettisti. Il contest si distingue per la sua formula interattiva: i partecipanti sono invitati a caricare le proprie foto, e sarà il pubblico a decidere il vincitore tramite i “Mi Piace”. Infatti, chi otterrà il maggior numero di “Mi Piace” entro le 22:00 del 9 giugno 2024, avrà la possibilità di vincere una fantastica Play Station 5, un premio che senza dubbio farà gola a molti giovani sportivi.

Un nome che già sta risuonando tra i partecipanti è quello di Cristian Falcone che è pronto a dare il meglio di sé in questa sfida. Se vuoi supportarlo e aiutarlo a vincere, puoi farlo facilmente. Basta cliccare sul link sottostante per votare per lui:

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=797605589135416&set=a.797597079136267&type=3&mibextid=WC7FNe&rdid=CurV3OzYmsOYw5TH&share_url=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fshare%2FWuD2C5Zo6xbJjd2d%2F%3Fmibextid%3DWC7FNe

Non perdere l’opportunità di essere parte di questa avvincente gara e di sostenere i giovani talenti del calcio. Ogni voto conta, e con il tuo supporto, Cristian potrebbe aggiudicarsi la vittoria e portare a casa la tanto ambita Play Station 5. In bocca al lupo a tutti!