‘Urbanistica e Giustizia’, dibattito promosso dal Laboratorio Riformista a Cosenza

COSENZA – E’ in programma per domani, mercoledì 17 maggio, in Piazza dei Follari, nel centro storico di Cosenza, presso la sede della Fondazione Mancini, l’incontro dibattito sul tema “Urbanistica e Giustizia”. Laboratorio Riformista parteciperà con un proprio contributo per ricordare l’importanza delle politiche urbanistiche nella tradizione riformista socialista cosentina.

Sarà l’occasione per intervenire sul dibattito sulla costituzione della città unica, che il centrodestra regionale vorrebbe istituire per legge e su cui la posizione del centrosinistra cosentino sembra debole e subalterna, e lascia al centrodestra il tema dell’area urbana e della città unica, su cui già alla fine degli anni Novanta le amministrazioni riformiste di Mancini a Cosenza e Principe a Rende avevano gettato solide basi di sviluppo.

Ancora una volta, il riflesso antiriformista dei massimalisti identitari nostrani sembra condannare Cosenza alla stagione neocentrista e reazionaria. E’ con questi temi, oltre a quello del rapporto tra diseguaglianze sociali e insediamento urbano, sostenibilità sociale e sviluppo urbanistico, che si rifletterà sulla via riformista della tradizione socialista alla lotta alle sperequazioni sociali, per una società più giusta e libera, nella nostra città e non solo.