Università Pegaso: l’ateneo digitale con 93 corsi di laurea è a Cosenza con il polo di Orientamento “Forma Mentis”

Lezioni online sempre disponibili, 93 corsi di laurea, esami in tutta Italia, costi accessibili e rateizzabili: con l’Università telematica lo studio è flessibile e alla portata di tutti, adatto a conciliare formazione, lavoro e vita quotidiana

COSENZA – L’Università Pegaso è un ateneo digitale riconosciuto dal Ministero dell’Università e della Ricerca sin dal 2006. In un mondo che corre sempre più veloce, in cui diventa fortemente impegnativo riuscire a conciliare lavoro, famiglia, tempo libero e formazione, cresce la domanda di percorsi universitari flessibili e accessibili. A rispondere a questa esigenza è l’Università Telematica Pegaso che, nel corso del tempo, ha saputo conquistare migliaia di studenti in tutta Italia grazie a un modello formativo innovativo e a misura di vita quotidiana. Tuttavia, come per tutti gli atenei telematici, il successo nello studio dipende molto dall’impegno personale, dall’organizzazione e dalla capacità di sfruttare appieno le risorse digitali.

L’Università Pegaso offre corsi universitari completamente online che hanno lo stesso valore legale delle università tradizionali. La sua missione è fornire una formazione di alta qualità accessibile ovunque e a chiunque: le iscrizioni sono aperte in qualsiasi periodo dell’anno, le lezioni si svolgono online e gli esami si possono sostenere a distanza, con un sistema flessibile che valorizza anche il riconoscimento dei crediti formativi maturati da esperienze pregresse.

Rete capillare con oltre 90 sedi in tutta Italia, anche a Cosenza

Pegaso è dotato di una rete capillare di oltre 90 sedi d’esame distribuite sul territorio italiano. A Cosenza, in via G. Falcone 182, si trova il Polo didattico e di Orientamento dove, oltre a sostenere gli esami, è possibile incontrare su appuntamento tutor specializzati nell’orientamento tra i molteplici corsi di laurea a disposizione.

La comodità di una didattica a distanza e la serietà delle verifiche in presenza conferiscono al titolo la stessa efficacia e lo stesso valore legale di quello conseguito nelle università tradizionali.

Università Telematica Pegaso: per gli studenti 93 corsi di laurea

Pegaso propone un’ampia gamma di corsi con valore legale, con possibilità di personalizzazione e agevolazioni economiche. Sono 93 i corsi di laurea distribuiti in varie facoltà fra cui Ingegneria, Economia, Lettere e Filosofia, Scienze del Turismo, Scienze Motorie, Scienze della Formazione, Giurisprudenza e tanti altri. L’offerta formativa riguarda sia lauree triennali che magistrali, con indirizzi specifici pratici e orientati al mondo del lavoro come Informatica per le Aziende digitali, Filosofia, Management dello Sport, Linguistica e altri, sia master e corsi di perfezionamento.

È possibile iscriversi anche contemporaneamente a due corsi di laurea, come previsto dalla normativa.

Pegaso

Piattaforma semplice ed intuitiva. Studiare senza vincoli di orario

Tra i punti di forza principali dell’Università Telematica Pegaso c’è la piattaforma digitale, semplice e intuitiva, che consente di seguire videolezioni quando si vuole e ottimizzare il proprio tempo grazie alla totale flessibilità, alla disponibilità e alla preparazione di docenti e tutor. Infatti, le lezioni sono sempre disponibili: basta un computer, un tablet o persino uno smartphone per collegarsi e seguire i contenuti.

Agevolazioni economiche

Altro punto di forza è il costo contenuto delle rette rispetto a molti atenei tradizionali e le numerose agevolazioni economiche che rendono lo studio universitario più accessibile a giovani, lavoratori, membri delle forze armate e dipendenti pubblici. Le rate possono essere dilazionate, permettendo così di investire sulla propria formazione senza gravare eccessivamente sul bilancio familiare.

