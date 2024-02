‘Università, lavoro e nuove professioni’ sul tavolo del convegno Rotary Presila Cosenza

COSENZA – “Università, lavoro e nuove professioni”, questo il tema del convegno organizzato, nei giorni scorsi, dal club Rotary Presila Cosenza Est.

Ad introdurre i lavori il Presidente del club dott. Roberto Miniaci, il quale si è soffermato sulla necessità di stare al passo con le grandi trasformazioni che Il mondo del lavoro sta imponendo, soprattutto in una regione come la nostra, in perenne ritardo.

Le nuove tecnologia, ha affermato il Miniaci, “richiederanno sempre più figure professionali nuove nei diversi campi, dall’intelligenza artificiale, all’analisi dei dati, alla robotica, alla sostenibilità ambientale, alla trasformazione digitale ed altre ancora”.

Un processo di cambiamento culturale che va incoraggiato, ha aggiunto il Presidente, “perché se è vero che alcune professioni tradizionali diminuiranno, si apriranno, se colte in tempo, nuove opportunità di lavoro nei settori emergenti”.

Naturalmente, ha concluso il Presidente, la formazione programmata e l’adattabilità saranno fondamentali in uno scenario in evoluzione all’interno del quale gioca un ruolo decisivo l’Università”.

A relazionare è stata la prof.ssa Giuseppina Simone, delegato del Rettore alla raccolta di risorse per il collocamento presso l’Università della Calabria e docente di Gestione delle Risorse Umane e Competenze Organizzative.

La Professoressa Simone, dopo avere sottolineato il ruolo di traino dell’Università in favore dei processi in atto, ha focalizzato l’attenzione sulle sfide competitive che dovranno ulteriormente affrontare le organizzazioni, con particolare rilievo, appunto, alle tematiche in corso come la sostenibilità e le innovazioni tecnologiche.

In proposito, la docente ha evidenziato come tali sfide abbiano già portato alla creazione di nuove figure professionali delineando le prospettive e le competenze e richieste in un mercato del lavoro in continua evoluzione.

La ricombinazione delle conoscenze è emersa, secondo la docente, come un elemento chiave nel contesto delle nuove professioni mentre lo sviluppo delle competenze trasversali e la contaminazione tra competenze differenti sono stati identificati come fattori critici di successo per affrontare e superare le sfide competitive del mercato del lavoro contemporaneo.

A concludere i lavori, l’avv. Francesco Chiaia, assistente del governatore, il quale, pur sottolineando l’importanza delle nuove tecnologie nei vari campi della scienza e non solo, ha ammonito che resta fondamentale mettere al centro degli stessi processi tecnologici l’uomo, quale garante dei valori etici e morali, con regole e limiti precisi, per evitare abusi e discriminazioni.