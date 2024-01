Unical, venti lavoratori delle pulizie «ci sentiamo discriminati e di serie B»

RENDE – “Siamo circa 20 dipendenti della CSF azienda subappaltatrice della SNAM Lazio sud, e ci occupiamo delle pulizie dell’università della Calabria”. Con una nota arrivata in redazione, i lavoratori, dicono di sentirsi di serie B e lamentano la condizione in cui versano insieme ai colleghi. Alcuni giorni fa i sindacati hanno ottenuto un innalzamento dei parametri per 64 loro colleghi, ma per quelli che operano in subappalto nulla.

“Giorno 28 dicembre – scrivono – le sigle sindacali Cgil, Cisl e Uil, in pompa magna hanno festeggiato il traguardo dell’innalzamento di parametro di 64 colleghi della SNAM Lazio sud… e noi dipendenti della CSF?”.

“Nulla; noi lavoriamo con un’azienda subappaltatrice ma siamo lavoratori con minimo 20 anni di assunzione ma con parametri da fame e per questo ci sentiamo discriminati e messi da parte, sia dai sindacati che dall’Università della Calabria che dovrebbe vigilare, e anche dalla CSF”.