UniCal, il procuratore Capomolla:‘ricordare la strage di Capaci, è importante per la storia del nostro Paese’

RENDE – All’Università della Calabria, quella che sta per terminare, è stata una settimana caratterizzata dai numerosi seminari di Pedagogia della Resistenza sulla riflessione antimafia e sulla cultura della legalità. Una settimana caratterizzata dall’anniversario della Strage di Capaci. A chiudere questi incontri coordinati dal professor Giancarlo Costabile, docente di Pedagogia dell’Antimafia, quello con il Procuratore della Repubblica di Cosenza, Vincenzo Capomolla e Antonio Nicaso saggista esperto di ndrangheta.

Nicaso ha affermato che “è importante mantenere sempre vivo il ricordo, anche perché dalla strage di Capaci, sono passati 33 anni e si sa ancora poco di quella terribile pagina della nostra storia e ancor meno si sa dell’evoluzione delle mafie che ormai sono sempre più in bilico, tra realtà analogiche e virtualità digitale”. Mentre per il Procuratore della Repubblica di Cosenza, Vincenzo Capomolla ,”ricordare la strage di Capaci, è importante non solo per la magistratura italiana ma per la storia del nostro Paese”.