Unical attiva cinque scuole di specializzazione mediche all’Ospedale di Cosenza

COSENZA – L’Università della Calabria punta sulla formazione dei futuri medici specialisti con l’avvio di nuove scuole di specializzazione. Un investimento importante in termini di risorse umane e strutturali, un significativo traguardo nell’ambito del progetto Unical per la Sanità al servizio del territorio. A Patologia clinica e biochimica clinica, attivata lo scorso anno, a partire da oggi, infatti, si aggiungono Chirurgia generale, Ematologia, Malattie dell’apparato cardiovascolare e Nefrologia.

Le iscrizioni si apriranno mercoledì prossimo e rappresentano un’opportunità importante per i giovani medici che desiderano diventare “specialisti” in settori sanitari strategici. Discipline di grande rilevanza clinica che potenziano l’offerta regionale universitaria già attiva nell’ambito delle specializzazioni mediche e addirittura, come nel caso della scuola di Ematologia, rappresentano un unicum nel panorama formativo regionale dove non era mai stata attivata. Gli specializzandi, inoltre, costituiranno un validissimo contributo per il miglioramento delle prestazioni sanitarie erogate sul territorio. Saranno infatti affiancati al personale medico in servizio presso diverse strutture ospedaliere distribuite in tutto il territorio regionale.

Come iscriversi

Da mercoledì 18 settembre a martedì 24 settembre i candidati possono scegliere la tipologia e la sede della scuola di specializzazione. Mercoledì 25 settembre saranno pubblicate le assegnazioni dei candidati alle scuole, successivamente l’aspirante specializzando dovrà procedere all’iscrizione presso la scuola a lui assegnata entro le ore 12:00 di lunedì 30 settembre. La data di inizio delle attività didattiche è fissata per venerdì 1° novembre. Ogni comunicazione relativa alla procedura è effettuata ai candidati tramite pubblicazione dell’informazione nell’area riservata del candidato sul sito www.universitaly.it. Ulteriori informazioni sulla procedura di iscrizione e sui posti disponibili sono consultabili visitando la sezione dedicata alle scuole di specializzazione di area sanitaria del portale di Ateneo.

Le cinque scuole si caratterizzano per un’ampia rete formativa, che abbraccia il territorio regionale, avvalendosi anche delle eccellenze del GOM di Reggio Calabria in Ematologia, e varca i confini regionali sulla Nefrologia che comprende l’Ospedale di Potenza. Di seguito le schede delle scuole di specializzazione attivate dall’Università della Calabria con l’indicazione delle strutture collegate, ovvero degli altri ospedali che potranno ospitare la formazione degli specializzandi in aggiunta alla sede principale dell’Azienda Ospedaliera di Cosenza:

CHIRURGIA GENERALE – direttore Bruno Nardo

Lo specialista in Chirurgia generale acquisisce conoscenze teoriche, scientifiche e professionali nel campo della fisiopatologia, della semeiotica funzionale e strumentale e della clinica chirurgica generale; ha inoltre specifica competenza nella chirurgia d’urgenza, pronto soccorso e del trauma, nella chirurgia dell’apparato digerente tradizionale, endoscopica e mini-invasiva, nella endocrinochirurgia, nella chirurgia oncologica e nella chirurgia sostitutiva, ricostruttiva e dei trapianti d’organo.

Strutture collegate: Castrovillari, Corigliano-Rossano, Paola-Cetraro, Vibo Valentia.

EMATOLOGIA – direttore Carlo Capalbo

Lo specialista in Ematologia deve poter riconoscere, diagnosticare e curare tutte le malattie del sangue e degli organi emopoietici, per assistere gli altri specialisti nel riconoscimento, la diagnosi e la cura delle complicazioni o alterazioni ematologiche delle altre malattie, per svolgere funzioni di medicina trasfusionale. A tal fine lo specialista in ematologia deve conoscere a fondo le basi fisiopatologiche delle malattie del sangue e dell’immunoematologia e medicina trasfusionale e deve aver sviluppato una esperienza diretta nelle metodologie diagnostiche e di laboratorio rilevanti. Lo specialista in Ematologia deve avere conoscenze teoriche e pratica clinica relative all’impiego del trapianto di midollo osseo su cui la Scuola potrà avvalersi anche dell’esperienza pluriennale maturata nel reparto di eccellenza guidato dal dott. Martino al GOM di Reggio Calabria.

Strutture collegate: Catanzaro, Reggio Calabria.

MALATTIE DELL’APPARATO CARDIOVASCOLARE – direttore Antonio Curcio

Lo specialista in Malattie dell’apparato cardiovascolare deve avere maturato conoscenze teoriche, scientifiche e professionali nel campo della fisiopatologia, clinica e terapia delle malattie cardiovascolari comprendenti anche le cardiopatie congenite. Sono specifici ambiti di competenza la fisiopatologia e clinica dell’apparato cardiovascolare, la semeiotica funzionale e strumentale, la metodologia clinica, comprese le metodologie comportamentali nelle sindromi acute e in situazioni di emergenza-urgenza, la diagnostica strumentale invasiva e non invasiva, la terapia farmacologica ed interventistica, nonché gli interventi di prevenzione primaria e i programmi riabilitativo-occupazionali.

Strutture collegate: Castrovillari, Corigliano-Rossano, Lamezia, Paola-Cetraro.

NEFROLOGIA – direttore Gianluigi Zaza

Lo specialista in Nefrologia deve aver maturato conoscenze teoriche, scientifiche e professionali nel campo della fisiopatologia e clinica delle malattie del rene e delle vie urinarie; gli ambiti di competenza clinica e di ricerca sono la semeiotica funzionale e strumentale, la metodologia clinica e la terapia dietetica, farmacologica e strumentale in nefrologia con particolare riguardo alla terapia sostitutiva della funzione renale mediante dialisi e trapianto.

Strutture collegate: Corigliano-Rossano, Crotone, Potenza.

PATOLOGIA CLINICA E BIOCHIMICA CLINICA – direttrice Stefania Catalano

Lo specialista in Patologia clinica e biochimica clinica deve aver maturato conoscenze teoriche, scientifiche e professionali, ivi comprese le relative attività assistenziali, nel campo della patologia diagnostico-clinica e della metodologia di laboratorio in citologia, citopatologia, immunoematologia e patologia genetica e nella applicazione diagnostica delle metodologie cellulari e molecolari in patologia umana e deve acquisire le necessarie competenze negli aspetti diagnostico-clinici in medicina della riproduzione e nel laboratorio di medicina del mare e delle attività sportive.

Strutture collegate: Corigliano-Rossano, Paola-Cetraro.