RENDE – Anna Maria Napoli è stata riconfermata alla guida del dipartimento di Chimica e tecnologie chimiche (CTC) dell’Università della Calabria. Gli aventi diritto erano 47 e l’affluenza al voto è stata del 76,5 per cento. La direttrice uscente ha ottenuto 27 preferenze (75%) sui 36 voti validi espressi (lo scrutinio ha registrato 9 schede bianche). Le operazioni di voto si sono svolte interamente in modalità telematica sulla piattaforma Eligo. Si è trattato di un turno di elezioni suppletive, indetto ai sensi dell’art. 8.1 dello Statuto d’Ateneo per ottenere l’allineamento della durata dei mandati direttoriali (per i dipartimenti in scadenza entro il 1° novembre 2024) a quella dei mandati senatoriali. Per questo motivo Anna Maria Napoli resterà in carica fino al 31 ottobre 2025.

Anna Maria Napoli alla guida del dipartimento dal 2021

Professoressa ordinaria di Chimica analitica e membro del laboratorio Transmed&Agrifood, Anna Maria Napoli è alla guida del dipartimento di Chimica e tecnologie chimiche dal 2021. Negli ultimi quindici anni di attività scientifica, le tematiche di ricerca da lei sviluppate hanno riguardato principalmente lo sviluppo e la validazione di metodi analitici innovativi nel campo delle scienze “omiche” basati sulla separazione e tecniche avanzate di spettrometria di massa e loro applicazioni in campo clinico, alimentare ed ambientale; lo sviluppo di metodi analitici basati sulla spettrometria di massa per la determinazione “targeted” e ”untargeted” di contaminanti alimentari, molecole aventi attività biologica e metaboliti secondari in matrici naturali; l’applicazione delle tecniche di spettrometria di massa per la determinazione e speciazione di metalli presenti in tracce in matrici ambientali.