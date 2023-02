Una Zampa in Famiglia 3 arriva nelle scuole di Cosenza: ‘tra mondo animale, umano e ambientale’

COSENZA – Per il 12° anno consecutivo, MSD Animal Health e ANMVI (Associazione Nazionale Medici Veterinari Italiani) tornano nelle scuole di tutta Italia con Una Zampa in Famiglia 3 – Con Zampa a lezione di One Health. La nuova edizione del progetto veterinario didattico sensibilizzerà i più piccoli sull’importanza della circolarità del benessere tra mondo animale, umano e ambientale. Sino a giugno 2023 saranno infatti più di 120 le scuole elementari e medie coinvolte nel progetto, che vedrà impegnati 125 medici veterinari in più di 60 città italiane.

In Calabria l’iniziativa coinvolgerà, tra febbraio e aprile, gli studenti di alcune scuole di Cosenza e Catanzaro che, attraverso 3 divertenti lezioni interattive totalmente gratuite per le scuole, potranno imparare l’importanza di vivere in un ambiente sano, nel quale ogni elemento partecipa al gioco della vita e contribuisce alla salute di tutti nel pieno rispetto di tutte le forme di vita.

Durante le edizioni precedenti i più piccoli hanno potuto conoscere e giocare con Zampa, il cane protagonista dell’iniziativa, e con tutta la sua famiglia – umana e a 4 zampe. Quest’anno saranno Zampa il Cane, Mimì la Micia e Lillo il Coniglio a presentarsi in classe nelle vesti di simpatici docenti per parlare di Salute Unica, “One Health”. Una Zampa in Famiglia 3, infatti, adatterà i contenuti di pet-relationship ai bisogni formativi dei bambini. Il pet affascina, coinvolge ed emoziona: questo permette agli insegnanti, affiancati dai Medici Veterinari ANMVI, di creare un forte centro di interesse e di fissare maggiormente nei bambini le informazioni trasmesse, aprendo anche a repertori relazionali cognitivi ed emozionali unici. I pet possono rappresentare un valore aggiuntivo nel percorso di crescita formativa dei più piccoli, permettendo loro di sviluppare nuove modalità comunicative e relazionali nonché apprendere l’importanza della multiformità e del rispetto dell’ambiente, temi centrali di questa edizione.