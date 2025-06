Una piccola cittadina di Cosenza scrive una pagina importante per i diritti civili nel nostro Paese

- Advertisement -

COSENZA – Una bimba di due anni è stata riconosciuta figlia di entrambe le mamme, grazie ad una sentenza storica. La piccola, nata tramite procreazione assistita, è stata ufficialmente riconosciuta come figlia di entrambe le donne che la crescono: Maria Ammirata e Melina Merli, unite in matrimonio dal 20 agosto 2021 ad Altomonte, in provincia di Cosenza.

La svolta è arrivata grazie all’esecuzione da parte del sindaco di Cosenza, Franz Caruso, della sentenza n. 68 della Corte Costituzionale emessa il 22 maggio scorso. La Consulta ha dichiarato incostituzionale la normativa che fino ad ora impediva il riconoscimento della cosiddetta “madre intenzionale” — ovvero la compagna della donna che ha partorito — come madre legale del bambino, anche nei casi in cui entrambe le donne avessero manifestato un consenso consapevole e condiviso al percorso di procreazione medicalmente assistita, anche se effettuato all’estero.

Di conseguenza, sull’atto di nascita della bimba è stata annotata ufficialmente come madre intenzionale la signora Maria Ammirata, con il pieno riconoscimento di tutti i diritti a favore della donna e della sua figlia di due anni, nata da Melina Merli. Il prossimo passo, seguito dall’avvocata Mariafrancesca Colistra, sarà l’attribuzione del cognome di Maria alla piccola, che verrà formalizzata dinanzi all’autorità giudiziaria.

“Lo stesso iter giuridico al momento è negato alle coppie di uomini,” hanno dichiarato Maria e Melina, “per questo continueremo a batterci affinché a tutti i bambini, come nostra figlia, vengano riconosciuti i loro diritti. Sono battaglie di legalità e civiltà che dobbiamo portare avanti insieme”. Questa decisione rappresenta un importante passo avanti per il riconoscimento delle famiglie omogenitoriali in Italia e segna un esempio di civiltà e inclusione da cui molte altre realtà potrebbero prendere spunto.