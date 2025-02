Una Cosenza vivibile, decorosa ed ecosostenibile. Al via la campagna di educazione ambientale

COSENZA – Sarà presentata domani, martedì 25 febbraio, a Palazzo dei Bruzi, nel corso di una conferenza stampa in programma alle ore 12,00, nel salone di rappresentanza, la campagna di sensibilizzazione e di educazione ambientale promossa dal Comune di Cosenza e dalla Società “Ecologia Oggi” che gestisce il servizio di raccolta differenziata porta a porta. All’incontro con i giornalisti, nel corso del quale saranno illustrate le azioni in itinere e quelle che saranno intraprese per rendere la città più vivibile, più decorosa ed ecosostenibile, parteciperanno il Sindaco Franz Caruso ed il testimonial d’eccezione della stessa campagna di sensibilizzazione, l’attore cosentino Peppino Mazzotta.

Al di là della sua notorietà televisiva, quella derivatagli dal personaggio (l’ispettore Fazio) interpretato nella serie tv “Il commissario Montalbano”, Peppino Mazzotta rappresenta una delle migliori espressioni del teatro italiano degli ultimi anni. Tra i suoi più importanti riconoscimenti, si ricorda il premio “Le maschere del teatro italiano”, che Peppino Mazzotta he ricevuto lo scorso anno come miglior interprete di monologo per il lavoro teatrale “Radio Argo Suite” di Igor Esposito. Alla conferenza stampa in programma domani a Palazzo dei Bruzi saranno, inoltre, presenti l’amministratore delegato della Società “Ecologia Oggi”, Alessio Guarascio, Alessandra Renda, responsabile dell’agenzia di comunicazione GRH e il regista Robin Mercuri che ha diretto le riprese dello spot televisivo che vede protagonista Peppino Mazzotta e che rappresenta il fulcro della campagna di sensibilizzazione ed educazione ambientale.