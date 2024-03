“Un uovo per un sorriso”: AEOP Cosenza in ospedale, con tante uova pasquali per i più piccoli

COSENZA – Dolce iniziativa oggi, dell’Associazione Europea Operatori di Polizia – AEOP, all’ospedale dell’Annunziata di Cosenza rivolta in particolare ai bambini, ai quali sono state donate tante uova di cioccolato. L’associazione, che comprende guardie ittiche, zoofile, cvenatorie, GPVGP/Ambientali volontarie, ha visto i volontari far tappa in tutti i reparti:neonatologia, pediatria e ostetricia ginecologia per i nuovi nati. Un dolce carico di cioccolato, tantissime uova per augurare buona Paqua ai più piccoli.

Un segno di attenzione da parte dei componenti dell’associazione, che si occupa del recupero e della gestione di aree verdi, progettazione e gestione di centri e riserve naturali per la conservazione del patrimonio faunistico, tutela degli animali ma anche vigilanza e controllo nello smaltimento dei rifiuti. L’associazione organizza anche iniziative a carattere sociale e di sostegno alle fasce socialmente più deboli.

La donazione di 152 uova è stata voluta dal comandante di sezione di Cosenza, Alverino Pingitore, che ha voluto promuovere una giornata dedicata a tutti gli ospiti dei reparti di pediatria e non solo, dell’ospedale Annunziata. “Un uovo per un sorriso” ha visto la partecipazione anche del gruppo di San Pietro in Guarano e della vicecomandante Annamaria Bennardo. L’associazione intende ringraziare anche il gruppo Vena Conad per aver sostenuto la raccolta e tutti i cosentini che hanno contribuito a questa iniziativa. Il comando provinciale, insieme al presidente Giovambattista De Lorenzo e alla vicepresidente provinciale, Jessica Fato, ringraziano i volontari che con grande sensibilità hanno regalato un momento di dolcezza e tenerezza seppur con un piccolo gesto.