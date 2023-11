Un seminario per riflettere sulle vittime della strada e approfondire le nuove norme del Governo

COSENZA – Un seminario incentrato sul “Codice della strada ed infortunistica stradale”, si è tenuto sabato, organizzato dall’avvocato Dario Giannicola, in qualità di presidente dell’Assapli (Associazione nazionale appartenenti polizia locale italiana). L’iniziativa è stata messa in campo in occasione della Giornata di sicurezza stradale in memoria delle vittime della strada. Tra le personalità che hanno portato la propria relazione Gianfranco Martorano, comandante della Polizia stradale di Padova e Pasquale Ciocca, comandante della Polizia stradale di Cosenza i quali hanno raccontato, supportati da norme di legge e filmati, quelli che sono i contorni degli incidenti stradali gravi o addirittura mortali. Al centro anche l’inasprimento di alcune norme da parte del Governo e Martorano si è anche soffermato sulle più moderne tecnologie utilizzate nei rilievi effettuati successivamente all’evento stradale, precisando che l’ uso di dette tecnologie possono definirsi il Dna del singolo evento.

E’ intervenuta anche Loredana Giannicola, provveditore agli Studi, la quale ha posto l’accento sulla totale disponibilità da parte di tutti i dirigenti scolastici degli Istituti di ogni ordine e grado, nonché di tutto gruppo docenti, nell’instituire dei progetti nelle aule finalizzati all’educazione stradale. La sala è stata gremita da Forze di polizia e di addetti del settore sia Polizia provinciale che municipale nonché molti poliziotti, e anche da una delegazione di Insigniti al merito della Repubblica italiana, con il presidente della sezione provinciale Ancri di Cosenza, Angelo Cosentino, ed il responsabile dell’Ufficio stampa e cerimoniale Pasquale Giardino. Il servizio di accoglienza è stato effettuato da volontari della Polizia di Stato iscritti nella sezione provinciale di Cosenza.