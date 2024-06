Un quadro per l’Eritrea: asta solidale nella sede ‘Stella Cometa’ di Cosenza

COSENZA – Un quadro per l’Eritrea. Venerdì 14 giugno, alle ore 18.30, nell’ambito degli eventi organizzati in occasione dei vent’anni dell’Associazione Stella Cometa OdV, sarà inaugurata una mostra con le opere di Pietro Pallone, artista nato nel 1926 a Scigliano. I quadri, donati dai figli, saranno esposti al pubblico nella sede dell’Associazione in via Popilia 39, fino al 26 luglio, dal lunedì al venerdì, dalle 9:30 alle 12:00 e dalle 16:00 alle 18:30. Durante l’inaugurazione alcune opere verranno messe all’asta. Con una donazione, ognuno potrà contribuire a sostenere il progetto Eritrea, volto alla cura delle persone affette da AIDS e a migliorare le condizioni di vita di 80 famiglie in difficoltà. Italia Pallone, racconterà del padre, della sua arte e della scelta di donare oltre 80 opere all’Associazione.

L’artista Alfredo Granata guiderà i presenti soffermandosi sulle particolarità tecniche dei dipinti. Porterà i suoi saluti il Presidente dell’Associazione, don Battista Cimino. Seguirà un piccolo rifresco e un momento musicale a cura del volontario Gino Sax. L’evento, patrocinato dal Comune di Cosenza, ha il sostegno del CSV Cosenza, nell’ambito delle Piazze del Volontariato ed è realizzato in collaborazione con l’Associazione Nazionale Carabinieri. L‘artista Pallone, insignito del titolo di Cavaliere della Repubblica per l’impegno profuso durante la sua vita, padre di otto figli, lascia un’eredità tutta da scoprire e studiare: dalle sue opere traspare tutto il rispetto verso la bellezza dell’arte che ha il compito di tramandare messaggi di speranza e fratellanza. L’accesso è gratuito e i cittadini sono invitati a partecipare.