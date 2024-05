Un Pick-Up dalla Regione alla Protezione Civile di Castrolibero: «grazie ai nostri volontari»

CAASTROLIBERO (CS) – È avvenuta martedì, presso la sede del Comune di Castrolibero, la consegna del Pick-Up della Regione Calabria alla Protezione Civile di Castrolibero, vincitrice del bando regionale per l’assegnazione del mezzo. Un risultato importante che è frutto degli sforzi dell’Amministrazione di dare più concretezza all’operato della Protezione Civile, da sempre avamposto di sicurezza e sorveglianza territoriale. E nelle parole del vice Sindaco, Ciccio Serra, con delega alla Protezione Civile, tutta la soddisfazione del caso per l’assegnazione del Pick-Up presso il Comune di Castrolibero.

“Vorrei dedicare un pensiero a una delle risorse più preziose del nostro territorio: i volontari. Grazie alla profonda dedizione e al costante impegno delle donne e degli uomini, ragazze e ragazzi si realizza il nostro sogno di solidarietà.La collaborazione di tutte le persone che ci affiancano con affetto, calore e grinta ci aiuta infatti ad affrontare tutte le nostre sfide. Il mio augurio è che tutti possiamo imparare ad avere la stessa profonda dedizione e passione di chi svolge volontariato, per rendere il nostro presente e futuro più giusto ed equo per tutti. Oggi, come tutti i giorni, voglio dire un grande e sentito grazie a tutti i nostri volontari e le nostre volontarie, bene inestimabile della nostra Organizzazione. Il tempo che ci dedicate e l’aiuto ricevuto è per noi un contributo prezioso, sempre”.