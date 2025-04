- Advertisement -

COSENZA – Un palacongressi a Vaglio Lise per ridare slancio ad una delle aree più importanti di Cosenza, un tempo cuore pulsante del traffico ferroviario cosentino. Oggi l’area di Vaglio Lise, che ospita la stazione dei treni con i suoi pochi binari attivi e si occupa solo di piccole tratte, versa in uno stato di evidente abbandono e degrado. Tuttavia, proprio da questo scenario apparentemente borderline nasce una visione ambiziosa e concreta, l’idea è quella di trasformare Vaglio Lise in un centro nevralgico per eventi, vedi l’annuncio lanciato dal Comune di Cosenza per la “Summer Arena Cosenza” prevista a luglio quest’anno nella città dei bruzi con l’artista Lazza che si esibirà proprio nello spiazzo individuato per questo imponente progetto.

Abbiamo intervistato il portavoce di questa visione per la città, Francesco Napoli, Presidente regionale di Confapi Calabria (Confederazione italiana della piccola e media industria privata), che ha lanciato una proposta destinata a cambiare radicalmente il volto dell’area: la realizzazione di un Palacongressi e di un Centro Fieristico nella zona di Vaglio Lise.

Una grande opportunità per la Calabria

Il progetto prevede la creazione di un vero e proprio polo fieristico, capace di ospitare fiere, eventi e congressi a livello regionale e nazionale. Si tratterebbe di un’infrastruttura strategica, in grado di generare occupazione, crescita economica e attrattività per il territorio. “Proporrò al governatore Occhiuto di sostenere e finanziare questo progetto – afferma Napoli – perché la Calabria ha bisogno di investimenti per la competitività e di una visione nuova per il suo sviluppo”.

L’area enorme di Vaglio Lise ed il suo grande potenziale strategico

Vaglio Lise gode di una posizione geografica altamente strategica: è facilmente raggiungibile sia dall’autostrada che dalla superstrada, oltre ad essere adiacente alla stazione ferroviaria, ed è uno snodo importante per i collegamenti regionali e interregionali. L’area disponibile conta oltre 20.000 metri quadrati: un’estensione ideale per ospitare strutture moderne e multifunzionali.

Ma la proposta va oltre il solo intervento urbanistico: è un invito a ripensare il ruolo della Calabria nella meeting industry, settore che, nel solo 2023, ha già superato i numeri pre-pandemici. Nonostante i segnali positivi del mercato, la maggior parte dei grandi eventi e congressi si concentra ancora nel Centro-Nord, lasciando indietro regioni come la Calabria, penalizzate dalla carenza di infrastrutture adeguate.

“La nostra regione non è mai stata presa in considerazione per eventi di rilevanza nazionale o internazionale – sottolinea Napoli – proprio per la mancanza di spazi idonei. Questo è il momento di colmare quel gap”. Secondo le stime di Confapi, il nuovo Palacongressi potrebbe generare un indotto economico di oltre 200 milioni di euro in 5 anni, con circa un milione di utenti.

Un impatto enorme, che andrebbe a beneficio delle oltre 200.000 imprese calabresi, alimentando filiere produttive locali e attirando investitori anche dall’estero. Francesco Napoli propone anche l’avvio di una conferenza tra i Comuni di Cosenza e Rende, la Provincia e le Ferrovie dello Stato, per costruire una visione condivisa di valorizzazione dell’area. In questo contesto si inserisce anche il progetto della Città Unica Cosenza-Rende, che darebbe ancora più forza all’iniziativa e una cornice territoriale integrata e moderna.

Una nuova forma di turismo in città

Il turismo congressuale, o meeting industry, non è solo una modalità evoluta di fare turismo: è un vero e proprio driver economico, capace di innescare processi di crescita a medio e lungo termine, sedimentando relazioni, conoscenza e valore sociale. Regioni come l’Emilia-Romagna, grazie a investimenti lungimiranti, generano un giro d’affari di oltre 1 miliardo di euro e 5 milioni di presenze solo attraverso la meeting industry.

Perché la Calabria non dovrebbe ambire agli stessi obiettivi? “Contrariamente al passato – conclude Napoli – oggi registriamo un rinnovato interesse per la nostra regione da parte di investitori nazionali e internazionali. È il momento giusto per fare sistema e promuovere un ambiente favorevole alla crescita. Realizzare un Palacongressi a Vaglio Lise sarebbe un segnale concreto di cambiamento”.

Il progetto del Centro congressuale e fieristico

La zona individuata, oggi versa in stato di abbandono ed ha una superficie edificabile di oltre 65.000 mq; l’area è situata proprio alle spalle della stazione ferroviaria. Il progetto prevede la realizzazione di un parcheggio multipiano, di circa 12.000 mq parliamo di circa 500 posti auto. Un centro congressi, con 1500 posti a sedere, connesso con due padiglioni espositivi di circa 12,000 mq quindi parliamo di un progetto di una grande portata, non solo in materia di investimenti ed economica, ma anche dal punto di vista progettuale offrendo una grande opportunità di riqualificazione urbana.

La zona di Vaglio Lise dunque, evidenzia un enorme potenziale strategico e, per rimanere in tema ferroviario, è una grande locomotiva pronta a partire sopra un binario di rinascita e rigenerazione urbana. Ricordiamo gli altri progetti che potrebbero essere ampliati nella zona. Un trampolino di lancio in tema di ricettività è rappresentato dall’Hotel Luxury a 5 stelle a Via Popilia – Vaglio Lise. Potrebbe essere l’elemento complementare in materia di servizi ricettivi, come affermava Napoli ricollegandoci al turismo-congressuale, ma il progetto potrebbe prendere forma anche con l’ampliamento dei trasporti, rendendo più fruibile l’area, grazie anche alla nota proposta dello spostamento dell’autostazione da via delle Medaglie d’oro, collegando la città e l’intera provincia, per ridare vita ad una delle zone marginali della città.