Un omaggio a Michele De Marco, alias “Ciardullo”, per l’inaugurazione della decima Free Library di Cosenza

COSENZA – Il 23 aprile alle ore 18:00 verrà inaugurata, all’interno della Pasticceria Lounge Bar Glorya di via Riccardo Misasi 81, la decima Free Library del progetto che Erranze APS sta portando avanti con il Comune di Cosenza nell’ambito delle iniziative legate a “Cosenza Città che legge 2025”. In anteprima assoluta: il debutto del Ciardullino, il dolce della memoria cosentina ispirato alla poesia di Michele De Marco, meglio conosciuto come Ciardullo – poeta e ommediografo che ha dato grande valore alla nostra lingua locale con i suoi componimenti in vernacolo. Poeta di strada, voce ruvida e tenera del popolo, autore di versi ironici, pungenti, veri. Il Ciardullino sarà presentato e assaggiato per la prima volta proprio durante la serata: un dolce che si legge, si mangia, si ricorda.

Come la poesia vera: quella che non passa mai. Tra scaffali liberi, pagine che viaggiano e pensieri erranti, Cosenza si arricchisce di una nuova biblioteca condivisa: un angolo di parole donate, scambiate, custodite. Porta un libro da lasciare in dono, porta una citazione da leggere ad alta voce e lasciati sorprendere da un verso che profuma dicasa. Perché leggere è un atto d’amore e condividere storie è il modo più dolce per restare umani.