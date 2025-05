Un mitra nascosto in giardino: un arresto a Castrolibero, indagini in corso

- Advertisement -

CASTROLIBERO (CS) – Nei giorni scorsi un uomo è stato arrestato a Castrolibero con l’accusa di detenzione illegale di un’arma da guerra. Si tratta di un incensurato, la cui posizione è ora al vaglio degli inquirenti. Secondo le prime informazioni emerse, infatti, l’uomo potrebbe non essere il vero proprietario del mitra sequestrato, ma potrebbe avere agito da “custode”, nascondendo l’arma per conto di terzi.

I carabinieri, intervenuti sul posto, hanno sequestrato l’arma e avviato immediate indagini per far luce sull’inquietante ritrovamento e stanno stanno cercando di risalire all’identità del reale detentore e di chiarire se il mitra sia già stato utilizzato o se fosse stato occultato in attesa di un futuro impiego. Al momento, sull’intera vicenda vige il massimo riserbo. L’uomo arrestato è stato posto agli arresti domiciliari, in attesa di ulteriori sviluppi.