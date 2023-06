Un medico cosentino fra i migliori dieci neurologi al mondo: è Antonio Siniscalchi

COSENZA – Il cosentino Antonio Siniscalchi, Dirigente medico presso l’UO Neurologia, dell’Azienda Ospedaliera di Cosenza, è stato inserito nella Top Italian Scientists (TIS) Area Neurology, la lista degli scienziati italiani col maggiore impatto scientifico al mondo, redatta periodicamente dalla “Virtual Italian Academy”.

La Top Italian Scientist è un censimento degli scienziati di maggiore impatto, misurato con il valore di h-index, un indice derivato dalla produttività scientifica dell’autore e dal numero di citazioni per articolo ricevute. Un H-index di 30, per esempio, significa per uno scienziato, che ha prodotto almeno 30 articoli scientifici internazionali e che gli stessi articoli sono stati citati almeno 30 volte. Il Dottore Siniscalchi ha raggiunto tale risultato focalizzando le sue ricerche e interessi sulla neurologia, sullo stroke e sulla neurosonologia, una metodica che utilizza gli ultrasuoni per lo studio del circolo cerebrale.

“Sono contento e orgoglioso di aver raggiunto questo risultato – afferma il Dottore Antonio Siniscalchi – e soprattutto nell’area della neurologia, una branca della medicina dove spesse volte sono presenti malattie ad eziologia sconosciuta. Negli ultimi anni abbiamo assistito a molti progressi nel campo non solo della diagnosi, ma anche nella cura delle malattie neurologiche. Purtroppo molte delle terapie nelle malattie neurologiche sono a tutt’oggi sintomatiche. Questo ci stimola verso una più approfondita conoscenza nell’eziopatogenesi delle stesse che ci potrà aiutare verso un migliore e adeguato trattamento farmacologico”.