Un cosentino ai vertici nazionali dell’ordine degli Ingegneri

COSENZA – Una nomina prestigiosa all’interno di un organo che è stato istituito nel 1999 ed ha come compito quello di essere supporto propositivo, progettuale ed operativo all’avviamento di iniziative destinate alla sviluppo degli indirizzi del CNI, agli Ordini provinciali, agli iscritti. Marco Saverio Ghionna, presidente dell’ordine degli ingegneri di Cosenza, si è ufficialmente insediato ieri come presidente del centro studi nazionale che sviluppa infatti una serie di attività di servizio che vanno dalla ricerca all’orientamento, alla formazione e aggiornamento, alla consulenza.

Una vera e propria cinghia di trasmissione fra l’ordine nazionale e le propaggini locali. Il centro, fra le altre cose, cura una serie di pubblicazioni di carattere tecnico sugli aspetti più importanti della professione e soprattutto di aggiornamento continuo sulla legislazione tecnica.

Grande soddisfazione è stata espressa da tutto il consiglio dell’Ordine degli Ingegneri della provincia di Cosenza, fra i più numerosi in Italia per numero di iscritti. La nomina del presidente Ghionna rappresenta un riconoscimento non solo dell’ottimo lavoro svolto nel corso del suo mandato dal presidente, ma di tutti i componenti del consiglio che si sta distinguendo per l’attivismo soprattutto nel campo della formazione professionale.

«Sono contento che il vertice nazionale ha percepito quanto può essere utile l’apporto degli ingegneri calabresi alla categoria tutta – ha dichiarato il presidente Ghionna – Faremo di tutto per ripagare la fiducia. La Calabria può e deve rappresentare un messaggio positivo e di operosità. Nel nostro ambiente professionale, stiamo facendo di tutto affinché si percepisca. Lo faremo ancor di più nel prosieguo».