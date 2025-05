UGL: siglati tre accordi per 88 lavoratori, fra sindacati ed aziende di Vigilanza per l’Asp di Cosenza

- Advertisement -

COSENZA – Nei giorni scorsi sono stati raggiunti tre accordi per i cambi di appalto nelle strutture dell’Asp di Cosenza, per i servizi fiduciari (vigilanza non armata) e di Vigilanza armata, videosorveglianza e fornitura impianti a supporto dello stesso, trasporto valori e portierato, fra aziende del settore, riunite in 2 diversi RTI, Raggruppamenti Temporanei di Imprese ed alcune Organizzazioni Sindacali.

Lo rendono noto il segretario dell’UGL Sicurezza Civile, Giovanbattista Passantino e, per la segreteria confederale, Antonio Verrino, in una nota in cui sottolineano che il cambio di appalto riguarderà in totale 88 lavoratori, assunti in base alla suddivisione interna nelle RTI. Gli accordi firmati prevedono che dal 1° Giugno, data di inizio dei nuovi appalti, gli operatori del settore non subiranno alcuna discontinuità di tempo né periodo di prova, mantenendo anche l’anzianità convenzionata.

L’UGL, soddisfatta per aver ottenuto il mantenimento dei livelli occupazionali, rimane fiduciosa che le RTI subentranti forniscano ulteriori garanzie circa la sicurezza nei plessi sanitari, alla luce dei numerosi fenomeni di violenza che il Sindacato denunzia da anni, incalzando ripetutamente l’Asp affinché rafforzi e perfezioni l’organizzazione della sicurezza stessa, a tutela di operatori sanitari e degenti.