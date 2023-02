Ugl scrive a Prefetto e Questore di Cosenza «presìdi di Polizia negli ospedali»

COSENZA – L’Ugl, Unione Territoriale di Cosenza, ha inviato al Prefetto e, per conoscenza al Questore di Cosenza, una lettera per esprimere la preoccupazione dei lavoratori della Sanità e dei cittadini del Tirreno in relazione agli ultimi, gravi avvenimenti, verificatisi presso i Pronto Soccorso di Paola e Cetraro, oggetto di atti vandalici e violenti nei confronti degli operatori sanitari che vi prestano servizio.

- Pubblicità Clikio single-

«Riteniamo che tali episodi, non più isolati, purtroppo – scrive il sindacato – necessitano di iniziative urgenti da parte delle Istituzioni dello Stato preposte alla sicurezza, per tutelare l’incolumità e la tranquillità di chi, con abnegazione e sacrifici, è al servizio della cittadinanza nello svolgimento del delicato compito di assicurare loro assistenza sanitaria, in considerazione del fatto che la vigilanza privata, per come è organizzata e laddove risulta presente, ovviamente non riesce a garantire un alto livello di sicurezza, compito che solo le Forze dell’Ordine sono in grado di assolvere».

«Le recenti, energiche azioni messe in capo dal Questore dr. Spina, nei punti nevralgici del Capoluogo e la Sua garanzia di un ritorno degli agenti della Polizia di Stato nei pressi del Pronto Soccorso dell’Annunziata, sono segnali molto importanti che rassicurano la popolazione; per cui a garanzia dell’ordine pubblico sarebbe opportuno l’aumento degli organici delle Forze dell’Ordine».

Al questore e al Prefetto si chiede un ulteriore sforzo per ciò che riguarda i punti di Primo Soccorso in Provincia per prevenire eventuali ulteriori atti di intimidazione.