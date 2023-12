‘U cuddrruriauddru’, dà il via alle festività natalizie dei cosentini

COSENZA – A Cosenza non è vigilia dell’Immacolata se non si mangiano i famosi cuddruriaddri, difficili da pronunciare ma molto graditi dai cosentini e dagli abitanti dei paesi limitrofi, che però li chiamano cullurialli. Si tratta di un impasto a base di patate e naturalmente ci sono le varianti, la vecchiareddra, un panzerotto ripieno di acciughe e caciocavallo. Una tradizione che da il via alle feste natalizie dei cosentini. Infatti da questa mattina, sul corso principale della città di Cosenza e non solo, bar e rosticcerie hanno predisposto una piccola friggitrice, servendo migliaia di cuddruriaddri e vecchiareddre per i tanti cosentini che non sanno rinunciare ad una delle tradizioni più antiche della città dei Bruzi

