Tutela delle vittime di reato, a Cosenza uno sportello per fornire assistenza e sostegno

COSENZA – Consolidare una rete permanente per operare sul territorio e fornire assistenza alle vittime di reati, partendo dalla missione propria del progetto TUVIRE (Tutela delle vittime di reato). È questo l’obiettivo alla base dell’accordo di collaborazione stipulato tra la Provincia di Cosenza e l’Associazione Valentia APS, attraverso il quale quest’ultima ha già aperto un nuovo sportello a Cosenza dopo quelli di Crotone, Rosarno e Vibo Valentia.

“La realizzazione del progetto, grazie all’implementazione degli sportelli – afferma il presidente dell’Associazione, Anthony Lo Bianco – porta alla creazione di spazi di ascolto in cui la vittima si senta protetta ed in grado di instaurare un dialogo in confidenza, senza la paura di essere giudicata. L’obiettivo del progetto TUVIRE è proprio quello di fornire assistenza e sostegno alle vittime di qualsiasi tipo di reato perseguito dall’ordinamento italiano, senza distinzioni di genere, età, nazionalità, etnia, religione, condizione socio-economica e sanitaria. Non posso che ringraziare la presidente Succurro per aver voluto siglare questo partenariato, che ha il solo scopo andare incontro – in maniera del tutto gratuita – ai cittadini vittime di reato, offrendo un sostegno emotivo e legale, attraverso il nostro team di professionisti e specialisti del settore, come avvocati, psicologi, assistenti sociali”.

Lo sportello di Cosenza è aperto ogni mercoledì dalle ore 15.00 alle ore 17.00, nella sede operativa della Cri.Me.Leg. in via Carlo Bilotti, 45 a Rende. Referente la dott.ssa Nunzia Procida. Per chi dovesse avere difficoltà a raggiungere lo sportello TUVIRE è attivo il servizio itinerante, che si può contattare al numero verde 0963.1976607 (dal lunedì al venerdì dalle ore 15.00 alle ore 19.00). Per ogni informazione è inoltre possibile inviare una email a tuvire@associazionevalentia.it.