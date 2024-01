Turco contro gli haters di Caruso: «sindaco esempio di trasparenza e legalità»

COSENZA – “Non vuole bene alla città chi, evidentemente spinto dalla voglia di apparire sulla stampa, tenta di mestare nel torbido con illazioni che lasciano il tempo che trovano. A costoro nessuna risposta è dovuta perché il confronto ed anche il dissenso devono essere incardinati in atteggiamenti corretti, responsabili e rispettosi, soprattutto quando si parla di Istituzioni”. Lo afferma il consigliere comunale Francesco Turco, intervenendo sul “tentativo di offuscare, con la calunnia, l’azione amministrativa portata avanti dall’esecutivo municipale di Franz Caruso”.

“Respingiamo con forza e determinazione la pratica aberrante della calunnia – prosegue Francesco Turco -. L’Amministrazione Comunale guidata dal sindaco Franz Caruso, infatti, per. Tant’è che proprio questi aspetti sono i pilastri su cui si è basata fino ad ora e su cui sempre si baserà ogni atto amministrativo al Comune di Cosenza fino a quando a guidarlo sarà, appunto, Franz Caruso, che sta portando avanti un’azione energica e vigorosa volta al risanamento complessivo dell’Ente ed al rilancio della città, ottenendo già ottimi frutti. Cosenza sta cambiando volto, raggiungendo traguardi epocali come, per fare un solo esempio,. Un sogno inseguito per oltre 50 anni da tutti gli amministratori di Palazzo dei Bruzi, che solo Franz Caruso, grazie alla lungimiranza del magnifico rettore Nicola Leone, ha saputo realizzare dopo solo due anni dal suo insediamento”.